

「バズリズム LIVE 2025」3DAYS【配信版】DAY1(c)NTV

バカリズムがMCを務める音楽番組「バズリズム 02」が贈るスペシャルLIVEイベント「バズリズム LIVE 2025」3DAYS【配信版】を11月29日から３週連続でHuluで独占疑似ライブ配信する。

バカリズムがMCを務める音楽番組「バズリズム 02」(毎週金曜午前0時59分放送／日本テレビ)。豪華アーティストをゲストに迎え、音楽性や人間性の魅力をさまざまな角度から深堀りし、音楽フリークの間でも人気の番組。

2015 年からは番組連動イベントとして「バズリズム LIVE」を開催。毎回、世をバズらせている旬のアーティストや長年音楽シーンを牽引する大御所アーティストが集結。

昨年10周年の節目を迎え、毎年恒例イベントとなっている「バズリズム LIVE」が、今年も横浜アリーナで開催。11月1日(土)から3日間、RIP SLYMEをはじめ NiziU、UNISON SQUARE GARDEN など大型フェスにふさわしい豪華な顔ぶれが出演した。この度オンライン動画配信サービスHuluでは、11月29日(土)から3週連続で「バズリズム LIVE 2025」公演の配信編集版を、独占疑似ライブ配信することが決定した。 毎年Huluでライブ配信している本公演、今年は初の1000円（各公演）というお手頃価格で楽しめる。（※視聴にはチケットが必要※本作品は月額料金を支払うことなく作品単位で視聴可能）

今年の「バズリズム LIVE」は「NEXT10」をテーマに掲げ、“次の10年”を作る可能性を秘めたニューカマーから、すでに頭角を現している実力派までをラインナップ。DAY1は約1年間限定でオリジナルメンバー5人での活動を再開した RIP SLYME や超特急、T.N.T、NiziU、muque、ONE N’ ONLY が登場。DAY2 は、原因は自分にある。、櫻坂 46、syudou、BUDDiiS、HANA、龍宮城など高いパフォーマンスに定評のあるアーティストが集まり、DAY3は CLAN QUEEN、Saucy Dog、sumika、マルシィ、UNISON SQUARE GARDEN、Lavt などバンドシーン、ロックシーンの雄が登場。

配信情報

■タイトルバズリズム LIVE 2025【配信版】■ライブ配信日時DAY1: 11月29日(土) 午後７時DAY2: 12月６日(土) 午後７時DAY3: 12月13日(土) 午後７時■見逃し配信日時DAY1: ライブ配信終了後準備でき次第 〜 12月14日(日)午後11時59分までDAY2: ライブ配信終了後準備でき次第 〜 12月21日(日)午後11時59分までDAY3: ライブ配信終了後準備でき次第 〜 12月28日(日)午後11時59分まで■出演者DAY1: 超特急、T.N.T、NiziU、muque、RIP SLYME、ONE N’ ONLYDAY2: 原因は自分にある。、櫻坂 46、syudou、BUDDiiS、HANA、龍宮城DAY3: CLAN QUEEN、Saucy Dog、sumika、マルシィ、UNISON SQUARE GARDEN、Lavt※五十音順