BOYNEXTDOOR、トムとジェリー85周年記念ソングリリース 愉快さに満ちた1曲に
6人組ボーイグループ・BOYNEXTDOORが、10日にデジタルシングル「SAY CHEESE!」をリリースする。
【ライブ写真】中毒性抜群！「Hollywood Action」を披露したBOYNEXTDOOR
本作は、トムとジェリーの85周年アニバーサリーソングとして書き下ろされた。一緒に遊ぶときが一番楽しい“親友”との大切な友情を描いた楽曲で、アニメーションのトムとジェリーのように、けんか友達でありながら時に絶妙なコンビネーションを見せる2人の関係性を追いかけっこのゲームにたとえ、ダイナミックなロックンロールサウンドで表現した。軽快なヒップホップスタイルのドラムビートの上に、自由奔放でワイルドなブルースギターや遊び心あふれるメロディを重ね、飽きる暇のない愉快さに満ちた1曲に仕上がっている。
一見仲が悪いようで本当は“Best Buddy”な、互いが必要不可欠なトムとジェリーの関係性が目に浮かび、2人が届ける笑いあふれる日常を描いた歌詞は、トムとジェリーの雰囲気がそのまま表現されている。
『トムとジェリー』は、1940年の誕生以降、ネコのトムとネズミのジェリーが毎回追いかけっこを繰り広げる愉快なドタバタコメディー。これまで世界中の子供から大人までを笑顔にしてきた作品となっている。
