歌手の森口博子（５７）が３日、都内で行われた０５年に急性骨髄性白血病のために亡くなった歌手・本田美奈子．さん（享年３８）追悼イベント「２０２５ ＬＩＶＥ ＦＯＲ ＬＩＦＥ 音楽彩」に松本伊代（６０）、早見優（５９）、酒井法子（５４）、香坂みゆき（６２）らと出演した。

本田さんの急逝から今年で２０年。１９８５年にデビューした同期の森口は「私たちはデビュー４０周年を迎えました。天国でも美奈子ちゃんが４０周年だよと言っている」と語りかけ、「美奈子ちゃんの魂の歌声は私たちの心の中にずっと刻み込まれている。美奈子ちゃんと同窓会をしている気持ちで歌わせていただきます」と、本田さんの楽曲「Ｏｎｅｗａｙ Ｇｅｎｅｒａｔｉｏｎ」を松本と早見と熱唱した。

同イベントは本田さんを追悼するチャリティーライブ。生前の思いを引き継ぎ、白血病など難病の方々の支援活動も担う。松本は「この『音楽彩』をまだ続けていけるように、私たちも頑張っていきたい」と誓い、早見は「お客さまが熱い思いで見てくださっている」とファンにも感謝した。