『名探偵ポワロ』の脚本家が贈る英国ミステリー『刑事フォイル』全話無料配信

『名探偵ポワロ』の脚本家アンソニー・ホロヴィッツによる傑作英国ミステリーシリーズ『刑事フォイル』シーズン1〜9が、Prime Videoの「シネフィルWOWOWプラス」公式YouTubeにて、11月1日（土）より期間限定で全話無料公開中！

『刑事フォイル』概要＆あらすじ

第二次世界大戦真っ只中のイギリス南部の町ヘイスティングスを舞台に、正義感の強い警視正クリストファー・フォイルがあらゆる事件を捜査する、大ヒットシリーズ。

『刑事フォイル』第1話「ドイツ人の女」（2002／イギリス／99分）

監督：ジェレミー・シルバーストン

キャスト：マイケル・キッチン／ハニーサックル・ウィークス／アンソニー・ハウエル

■第1話「ドイツ人の女」あらすじ

1940年、第二次世界大戦下。イギリス南部の町ヘイスティングスでは、戦火が激しくなるにつれ、敵国ドイツからの避難民や亡命者に対する反感が強まっていた。そんな折、地元の治安判事のドイツ人の妻が悲惨な死を遂げる。警視正のフォイルは、専属運転手のサムを従え捜査を開始する。

