自身もビックリの４連勝の完全Ｖだ。神山拓弥（４１）＝栃木・９１期・Ｓ１＝が、真杉匠（栃木）の番手追走から最終３角で迫った古性優作に合わせる形で発進。直線入り口で抜け出して快勝。２０１９年１月大宮以来５回目のＧ３制覇を果たした。単騎で追い込んだ山田英明（佐賀）が２着。３着には外を伸びた稲川翔（大阪）が入った。

偉業を成し遂げた神山自身が目を丸くして引き揚げてきた。「ビックリした。自分が一番、驚いてます」。Ｓ班５人参戦の超ハイレベルＧ３を４戦全勝で制覇。「競輪のレベルが高くなって、記念とか取れるとは思ってなかったから」と、信じられない様子で余韻に浸っていた。

真杉の打鐘スパートにきっちり続いた。最終バックで古性が仕掛けて迫ったところで合わせるように発進し直線入り口で先頭。「４角からメチャクチャ長く感じた」。長い四日市の直線でも後続の猛追をしのぎ切り、先頭で駆け抜けた。

１９年１月大宮以来５回目のＧ３制覇。真杉とは２日目に続く連係で、初日が森田優弥（埼玉）、３日目が鈴木竜士（東京）と関東の優秀な先行型を目標に得て末脚を伸ばした。「本当に関東の若手が頑張ってくれたおかげ」。次は今年最後のＧ１・競輪祭。この勢いは侮れない。