¡Úµð¿Í¡ÛµÈÀî¾°µ±¤¬¥ê¥Ï¥Ó¥êÈÉ¤Ë¹çÎ®¡¡¼ÂÀïÉüµ¢¤Ø¡Ö¿µ½Å¤Ë¤ä¤ê¤Ê¤¬¤é¡Ä£±Æü¤Ç¤âÁá¤¯¤È¤¤¤¦´¶¤¸¡×
¡ÖÎ¾Â¦´ØÀá¶À»ë²¼¸Ô´ØÀá¿°·ÁÀ®½Ñ¡×¤ò½ª¤¨¤ÆÂà±¡¤·¤¿µð¿Í¡¦µÈÀî¾°µ±ÆâÌî¼ê¡Ê£³£°¡Ë¤¬£³Æü¡¢¥ê¥Ï¥Ó¥êÈÉ¤Ë¹çÎ®¤·¤¿¡£
¡¡½©µ¨¥¥ã¥ó¥×¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Äµå¾ì¤È¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¥¿¥¦¥ó¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ë»Ñ¤ò¸«¤»¤¿µÈÀî¤Ï¡Ö¤Þ¤À²¿¤â¡Ê¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤Î¡Ë¥á¥Ë¥å¡¼·è¤Þ¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡£¤¢¤¤¤µ¤Ä¤È¤«¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢Áá¤á¤ËÍè¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Ä¤Ä¡ÖÌ¾¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤Î»Ø¼¨¤Ë½¾¤Ã¤Æ¡¢¿µ½Å¤Ë¤ä¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¡ÊÉüµ¢¤Ï¡Ë£±Æü¤Ç¤âÁá¤¯¡Ê´°¼£¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡Ë¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¡×¤ÈÁá´ü²óÉü¤ËÅØ¤á¤ë¡£
¡¡ÇØÈÖ¹æ£²¤Ïº£µ¨£±£°£·»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¹øÄË¤ä±¦ÏÆÊ¢ÄË¤Ë¤è¤ê£²ÅÙ¤â°ì·³ÅÐÏ¿¤òËõ¾Ã¡£¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥óÉÔÎÉ¤ËÇº¤Þ¤µ¤ì¤¿¥·¡¼¥º¥ó¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÂÇÎ¨¤Ï£²³ä£·Ê¬£·ÎÒ¡¢£±£±£²°ÂÂÇ£³£²ÂÇÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£
¡¡º£¸å¤Ï¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Äµå¾ì¤Ê¤É¤Ç¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤ËÎå¤à¡£