11月3日、船橋競馬場で行われた交流G1・JBCクラシック（ダ1800m）は、断然の1番人気に支持されたルメール騎乗のミッキーファイトが３馬身差の圧勝。帝王賞に次いでの連勝で、交流G1・2勝目をマークした。

JBCクラシック、勝利ジョッキーコメント

1着 ミッキーファイト

C.ルメール騎手

「やっぱり強いわ！すごい脚を使って伸びてくれました。強い馬ですから最後も伸びました。馬の状態も完璧でこの間の帝王賞よりも良かった。初めての船橋コースだったけど心配もなく乗りやすかったのでミッキーファイトはどこでもいいパフォーマンスを出してくれると思います。レースも直線の相手でいい反応してくれたので早めに完全なリード取れてその後は気持ちよかったです。2日続けてのG1勝ちと、僕にとってもいい時期です。これからもまだG1があります。また頑張るので応援してください。ありがとうございました」

レース結果、詳細は下記のとおり。

11月3日、船橋11Rで行われたJBCクラシック（3歳上オープン・Jpn1・ダ1800m・1着賞金＝1億円）は、C.ルメール騎乗の1番人気、ミッキーファイト（牡4・美浦・田中博康）が快勝した。3馬身差の2着に7番人気のメイショウハリオ（牡8・栗東・岡田稲男）、3着に3番人気のサントノーレ（牡4・大井・荒山勝徳）が入った。勝ちタイムは1:52.0（稍重）。

2番人気で川田将雅騎乗、ウィルソンテソーロ（牡6・美浦・高木登）は、5着敗退。

JBCクラシック・ミッキーファイトとC.ルメール騎手 (C)Hiroki Homma

単勝1.7倍、C.ルメール騎乗の1番人気ミッキーファイトが、断然の支持に応えて快勝した。 これで同馬は重賞5勝目、交流G1は2勝目。鞍上のルメール騎手は、前日の天皇賞・秋に続くビッグタイトル獲得で、JRAではG1を3週連続制覇中と勢いが止まらない。地方に舞台を移しても、その存在感はさすがだった

ミッキーファイト 10戦7勝

（牡4・美浦・田中博康）

父：ドレフォン

母：スペシャルグルーヴ

母父：スペシャルウィーク

馬主：野田みづき

生産者：ノーザンファーム

【全着順】

1着 ミッキーファイト C.ルメール

2着 メイショウハリオ 浜中俊

3着 サントノーレ 矢野貴之

4着 キングズソード 藤岡佑介

5着 ウィルソンテソーロ 川田将雅

6着 アラジンバローズ 下原理

7着 ライトウォーリア 吉原寛人

8着 ギガキング 野畑凌

9着 シャマル 松山弘平

10着 サンライズジパング 坂井瑠星

11着 ミックファイア 笹川翼

12着 グランデマーレ 西啓太

13着 ウインリブルマン 藤本現暉

競走除外 ホウオウトゥルース 岡村健司