【ギャグ漫画】テストは100点なのに「我が家の恥だ！」と息子を叱る父親…その怒った理由に「柔軟な考え方」と7.4万いいね！【作者に聞く】
3連休の最終日はお家でまったり漫画三昧！2025年上半期によく読まれたバズ漫画を紹介する。
5コマ漫画家の伊東さん(@ito_44_3)が描いた創作ギャグ漫画『名家の跡取り』を紹介する。本作は、息子を厳しく叱る父親のシーンから始まるが、その理由が明らかになると、読者から大きな反響が寄せられた。
■テストの点ではない！「名家の跡取り」に求められるものとは？
物語は、父親が息子に対して「何だこの通信簿は！」と怒鳴るシーンから始まる。息子は叱られる理由がわからず、「でも、テストはほとんど100点で…」と成績の良さをアピールする。しかし父親は、「名家の跡取りたるもの、必要なのはテストの点数ではない！」と断言する。父親が通信簿のどこを見て「我が家の恥だ！」と怒っているのか、その理由が明らかになると、読者は思わず納得してしまう。
■「堅物親父かと思いきや実は善人」というギャップ
大きな反響について伊東さんに感想を聞くと、「想像以上にいろいろな方に見ていただけてうれしいです！」と率直な喜びを語った。
万バズした理由について自己分析してもらったところ、「堅物親父かと思いきや実は善人でしかも柔軟な考え方ができる、というギャップがウケたのかなと思います」と話す。実はいい父親というオチと、その父親を冷静に分析する息子の描写が読者の心をつかんだようだ。
伊東さんがこれまでXに投稿してきた作品は、描き下ろしを加えてKindleで無料公開されている。伊東さんは、「毎日描き続けていても、いまだに何がヒットするかはわからない」と語りつつ、「毎日投稿をルーティンにすることで計画的に作業しています」と制作への姿勢を明かした。「Xの反応がモチベに直結する」ため、「いいね・リポスト・リプライなどいただけると励みになります！」と継続的な意欲を見せた。気になる方は、ぜひ漫画をチェックしてみて。
取材協力：伊東(@ito_44_3)
