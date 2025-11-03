「網タイツ＆ニーハイが破壊力ありすぎて心臓がもたない…！」トップコスプレイヤー・えなこ《王道のハロウィン魔女風ショット》に衝撃

やっぱり王道が一番ですっ…！

『「段違いの究極プリンセスが舞い降りた…！」トップコスプレイヤー・えなこ《まばゆいオーラ漂うディズニーハロウィン仮装》に称賛の声続出』が大きな評判を呼んだ、えなこがインスタグラムを更新。

ハロウィン定番の「魔女」をモチーフにしたコスプレを披露し、SNS上では話題となっている。

ハロウィンを象徴する黒とオレンジを基調とし、コスチュームは黒のキャミソール型ビスチェがメインで、胸元のレースや透け感のある素材がセクシーな雰囲気を醸し出している。

黒のビスチェの下や、ミニスカートの裾からは、鮮やかなオレンジ色のチュールがのぞいており、ハロウィンらしい華やかさを加えている。

頭には、かぼちゃの飾りや黒いリボンが付いたミニサイズの魔女の帽子を斜めに着用し、遊び心のある可愛らしいアクセントになっている。

太ももまである黒の網タイツやニーハイソックスを合わせており、コスチューム全体のセクシーさを引き上げている。

2枚目では、可愛らしいおばけの形をしたクッキーのようなものを口元に持っており、ハロウィンの楽しげなムードを演出。短めのボブヘアと、丸い瞳を強調したメイクが、衣装のセクシーさとのバランスを取り、キュートな魅力を際立たせている。

今回のコスチュームは、ハロウィンの楽しさとえなこ自身のグラビア的な魅力が融合した、完成度の高い作品となった。

