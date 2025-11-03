Âç¹õÃì¤¬µÞ¤¤çµ¢¹ñ¡ÄÊ¡²¬Âè°ì¤¬¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¾è¤ê±Û¤¨3Ç¯¤Ö¤êV¡¡ÂåÌò1Ç¯À¸¤Î³èÌö¤Ë»Ø´ø´±¡Ö¥¢¥ó¥Ó¥ê¥Ð¥Ü¡¼¡×¡Ú¥¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥«¥Ã¥×Ê¡²¬¸©Âç²ñ¡Û
¡¡¢¡¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¡¦Á´¹ñ¹â¹»Áª¼ê¸¢¡Ê¥¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥«¥Ã¥×¡ËÊ¡²¬¸©Âç²ñÃË»Ò¡¡Ê¡²¬Âè°ì80¡Ý70Ê¡²¬ÂçÂç¹ê¡Ê3Æü¡¦¥¢¥¯¥·¥ª¥óÊ¡²¬¡Ë
¡¡¾å°Ì4¹»¤Ë¤è¤ë·è¾¡¥ê¡¼¥°ºÇ½ªÀï¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢Ê¡²¬Âè°ì¤¬Ê¡²¬ÂçÂç¹ê¤òÇË¤ê¡¢3ÀïÁ´¾¡¤È¤·¤Æ3Ç¯¤Ö¤ê¤ËÍ¥¾¡¤·¤¿¡£2¾¡1ÇÔ¤ÎÊ¡²¬ÂçÂç¹ê¤¬2°Ì¡£Î¾¹»¤Ï12·î23Æü¤«¤éÅìµþÂÎ°é´Û¤Ê¤É¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ëËÜÂç²ñ¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢Ê¡²¬ÂçÂç¹ê¤ÏÏ¢ÇÆ¡¢Ê¡²¬Âè°ì¤Ï2Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÆüËÜ°ì¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
¡¡Ê¡²¬Âè°ì¤Ï206¥»¥ó¥Á¤ÎÄ¹¿È¥»¥ó¥¿¡¼¡¢¥·¡¼¡¦¥à¥µ¡Ê3Ç¯¡Ë¤¬ÉÔºß¤Î¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¤ÎÄºÅÀ¤À¤Ã¤¿¡£¥à¥µ¤Ï10·î29Æü¤Ë½ô»ö¾ð¤ÇµÞ¤¤ç¡¢¥»¥Í¥¬¥ë¤Ëµ¢¹ñ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£°æ¼ê¸ý¹§´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÅÓÊý¤ËÊë¤ì¤Æ¡¢ÌÚÍËÆü¡Ê30Æü¡Ë¤Ï²¿¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¡£
¡¡ÂåÌò¤È¤·¤Æ¥Ù¥ó¥ÁÆþ¤ê¤µ¤»¤¿¤Î¤¬¡¢¿ÈÄ¹205¥»¥ó¥Á¤Î¥Ð¡¼¡¦¥¤¥Ö¥é¥Ò¥Þ¡¦¥Ï¥ê¥ë¤È¡¢200¥»¥ó¥Á¤Î¥ó¥¬¥ó¥Ü¡¦¥â¥ó¥¬¡¦¥ê¥´¤Î1Ç¯À¸¥³¥ó¥Ó¤À¤Ã¤¿¡£1Ç¯À¸¤Îµ¯ÍÑ¤ËÁª¼ê¤¿¤Á¤«¤é¤âÉÔ°Â¤ÎÀ¼¤¬½Ð¤¿¤¬¡Ö¡ÊÆüÀ¶¿©ÉÊU18¡Ë¥È¥Ã¥×¥ê¡¼¥°¤ä¥¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥«¥Ã¥×¤â¤¢¤ë¤«¤éÃÃ¤¨¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤ÈÈ´¤Æ¤¡£2¿Í¤òÁá¤¯¤Ê¤¸¤Þ¤»¤ë¤¿¤á¤Ë¤â¡¢¤±¤¬¤Î¥ê¥¹¥¯¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢»î¹çÄ¾Á°¤Ë¤ÏÄÌ¾ï¹Ô¤ï¤Ê¤¤5ÂÐ5¤ÎÎý½¬¤Ê¤É¡¢¶¯ÅÙ¤Î¹â¤¤¥á¥Ë¥å¡¼¤ò»î¹çÁ°Æü¤Þ¤Ç²Ý¤·¤¿¡£
¡¡ÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¤¿¥Ï¥ê¥ë¤Ï»Ø´ø´±¤Î´üÂÔ¤ò¾å²ó¤ë³èÌö¤ò¸«¤»¤¿¡£¥´¡¼¥ë²¼¤Ç¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¤ò¼è¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢3ÅÀ¥·¥å¡¼¥È¤â·è¤á¤Æ°æ¼ê¸ý´ÆÆÄ¤ò¡Ö¥¢¥ó¥Ó¥ê¥Ð¥Ü¡¼¡×¤È¶Ã¤«¤»¤¿¡£9ÆÀÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¡¢°æ¼ê¸ý´ÆÆÄ¤Ï¡Ö200ÅÀËþÅÀ¡×¤ÈÂçÀä»¿¡£¡Ö¼çÎÏ¤Î3Ç¯À¸¤¬ÉÔºß¤Ç¡¢¥²¡¼¥à¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤±¤É¡Ä¡×¤È¤ÎÉÔ°Â¤¬¤¢¤Ã¤¿Ãæ¡¢¤¦¤ì¤·¤¤à¸í»»á¤â¡¢Ê¡²¬Âè°ì¤òÍ¥¾¡¤ËÆ³¤¤¤¿¡£¡Ê°ËÆ£À¥Î¤²Ã¡Ë