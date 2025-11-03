お笑いコンビ「ハライチ」の岩井勇気（39）の妻でタレント・奥森皐月が（21）が3日までにnoteを更新。自身の結婚について「かわいそう」といったコメントが寄せられる件について言及した。

奥森は「ある日寝る前にSNSを開いたら『結婚させられて可哀想ですね』というコメントが送られてきていた。驚く」と切り出すと「今日1日を振り返ると、幸せに満ち溢れている自分の姿が見える。我ながら可哀想な要素がひとつもない。こんなに幸せに暮らして大丈夫だろうか、と思う日すらあるのに」と返す。

「『なぜ結婚したんですか』というコメントが届いたこともある。私が結婚したいと思い、相手に伝えたら相手もOKだったので結婚した。どちらかがしたくなかったらしないので、割とわかりやすい答えなのではないかと思うのだが、どうもまっすぐ受け取ってもらえないらしい。難しい」

「それでも私を可哀想にしたい人に対しては、『どうぞどうぞ』という気持ちになる。だいいち私はその人を知らないので、いくらその人が私を憎んでいても私には関係ないのだ。むしろそう思うことで初めて救われる部分があるのであれば、好きに使ってもらってもいいとすら思う。私はすでに幸せなので、誰かを幸せにできるのであれば、それがヘンな方法でも別にいい」とし「『可哀想』を投げてくるかわいそうな人が、かわいそうじゃなくなる日が来ればいい」と願っていた。