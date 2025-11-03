¡Ú»ÍÆü»Ô¶¥ÎØ¡¡G3Ýù¿åÇÕÁèÃ¥Àï¡Û¶¦Æ±ÄÌ¿®¼ÒÇÕÄ¶¤¨¡ª¡¡¡È¥¹¡¼¥Ñ¡¼µÇ°¡É¤Ï80²¯±ß¤ËÇ÷¤ëÇä¤ê¾å¤²
¡¡3Æü¤Ë½ªÎ»¤·¤¿»ÍÆü»Ô¶¥ÎØ¤Î³«Àß74¼þÇ¯µÇ°¡ÖÝù¿åÇÕÁèÃ¥Àï¡×¡ÊG3¡Ë¤ÎÁíÇä¤ê¾å¤²¤Ï79²¯9111Ëü8200±ß¡£ÌÜÉ¸¤Î58²¯±ß¤òÂç¤¤¯¾å²ó¤ê¡¢º£Ç¯ÅÙ¤ÎG3ºÇ¹âÇä¤ê¾å¤²¤ò¹¹¿·¡£9·î12¡Á15Æü¤ÎG2¶¦Æ±ÄÌ¿®¼ÒÇÕ¡ÊÊ¡°æ¡Ë¤Î79²¯3490Ëü9300±ß¤ò¤â¾å²ó¤ëÂçÀ¹¶·¤Ö¤ê¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡10·î31Æü¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿4Æü´Ö¤Ë¤Ï¿¿¿ù¾¢¡Ê26¡áÆÊÌÚ¡¦113´ü¡Ë¡¢´äËÜ½Ó²ð¡Ê41¡áÀéÍÕ¡¦94´ü¡Ë¡¢¸ÅÀÍ¥ºî¡Ê34¡áÂçºå¡¦100´ü¡Ë¡¢¾¾±ºÍª»Î¡Ê34¡á¹Åç¡¦98´ü¡Ë¡¢¸¤ÉúÍ¯Ìé¡Ê30¡áÆÁÅç¡¦119´ü¡ËSS5¿Í¤Ë»ûºê¹ÀÊ¿¡Ê31¡áÊ¡°æ¡¦117´ü¡¢8·î17Æü¤ÎÈ¡´Û¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼V¡Ë¡¢²Å±ÊÂÙÅÍ¡Ê27¡á·§ËÜ¡¦113´ü¡¢10·î26Æü¤ÎÁ°¶¶´²¿Î¿Æ²¦Ç×V¡Ë¤Î¡È¼¡´üSS¡É2¿Í¤¬»²Àï¤·¤Æ¡È¥¹¡¼¥Ñ¡¼µÇ°¡É¤È¾Î¤µ¤ì¤¿¡£