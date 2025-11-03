◆東京六大学野球秋季フレッシュリーグ第１日 Ｂブロック▽明大７―１立大（３日・神宮）

明大は１２安打７得点と打線が活発で、白星スタートを切った。３番手でリリーフした最速１４６キロ左腕の大泉塁翔（るいが・１年＝愛工大名電）が２イニングを１安打無失点、４奪三振の力投で、上々の神宮デビューを飾った。

６回から登板。球持ちの良いフォームから力強い直球を軸にカーブ、チェンジアップも織り交ぜ、立大打線を翻弄。勝利投手となり「初の神宮で緊張があったが、２年生捕手の佐仲（大輝）さんのリードのおかげで自分の投球ができました」と先輩に感謝した。

愛工大名電ではソフトバンク入りした石見颯真内野手と同期。在学中はＯＢのイチロー氏から指導を受け、「周りに合わせるのではなく、自分でいろんな経験をして、感覚を磨いていくことが大事」との教えを胸に刻む。明大入学後は同じサウスポーで、ロッテから２位指名されたエース・毛利海大（４年＝福岡大大濠）から学ぶ日々。「試合を作れるピッチング、尊敬します」と憧れの存在だ。

「最終的にはリーグ戦の先発として、勝ちを取れるような投手になりたい」と大泉。抜群の投手力を誇る紫紺の軍団に、新たな若武者が名乗りを上げた。（加藤 弘士）