自宅でライブ配信を行う楊訴さん。（２０２３年７月１５日撮影、杭州＝新華社配信）

【新華社杭州11月3日】一度は第一線を退いたものの、短編動画をきっかけに再びピアニストとして大注目を浴びている65歳の中国人男性がいる。

「訴爺（スーおじさん）」の愛称で親しまれている楊訴（よう・そ）さんは、1978年に上海音楽学院ピアノ科に入学、卒業後は黒竜江省のハルビン歌劇院や広東省の深圳交響楽団で勤務した。89年に広告・モデル業界に転身して、ピアノ演奏の世界から離れたものの、高いピアノ技術が衰えることはなく、約30年後、還暦近くになってから新しい生き方がスタートした。

2017年11月のある日、「モスクワ郊外の夕べ」を速い指回しで演奏する楊さんの動画を、後輩が何気なく中国の短編動画アプリ「抖音（ドウイン）」に投稿した。15秒間に繰り広げられる巧みな演奏技術と白髪姿が大きなギャップを生み、楊さんはたちまち「訴爺」として注目を集めた。配信から6時間足らずで視聴回数が100万回を突破、フォロワー数はゼロから3万人にまで増えた。

中央広播電視総台（チャイナ・メディア・グループ）の番組「了不起的歌（素晴らしい歌）」の収録に参加した楊訴さん（右）。（２０２２年１１月撮影、北京＝新華社配信）

当時、短編動画について全く知らなかったものの、チャレンジ精神旺盛な楊さんはこの思いがけない「バズり」を快く受け入れ、質の高いピアノ演奏動画の制作を続けた。

「訴爺」のフォロワーは多い時で380万人を超えた。楊さんは、ファンの後押しもあって「ライブ配信」という新しい試みを開始した。

ライブ配信では、ほとんどの時間をフォロワーからのリクエスト曲を演奏することに費やし、時にファンとの雑談も織り交ぜる。超絶技巧の演奏と誠実で率直な人柄は多くのネットユーザーから愛され、地域のライブ配信ランキングでトップに立つこともあった。配信の視聴者数も、多い時には10万人を超えた。

高齢者をテーマとした抖音（ドウイン）のイベントで講演する楊訴さん。（２０２１年５月３１日撮影、北京＝新華社配信）

楊さんにとってライブ配信や短編動画の撮影は、今や自身が社会とつながる手段であるとともに、生活を充実させる方法でもある。

「私は年齢を全く気にしていないし、他人から年齢のレッテルを貼られるのも好きではない」。楊さんは65歳になった今も、社会から取り残されたとは全く思っていない。「気持ちの持ち方やライフスタイルは20年前から何も変わっていない」と誇らしげに語る。

ライブ配信業界については「森の中の木々が1本ずつ異なるように、配信者もそれぞれ独自の技術を持っている。視聴者の好みも人それぞれ」と強調。自分がすべきことは、初心を忘れず質の高いコンテンツを制作し続けることだと述べた。（記者/劉梓漪、鄭可意、張璇）

広東省深圳市で開かれたチャリティー晩餐会「美しい中国」に出席した楊訴さん（右）。（２０２３年１２月１０日撮影、深圳＝新華社配信）

安徽省合肥市で開かれたビジネスイベントに招待され、ピアノを演奏する楊訴さん。（２０２３年８月撮影、合肥＝新華社配信）

「芸術・創造・生活」と題された抖音（ドウイン）芸術クリエイター会議で、短編動画撮影後にフォロワーと交流したエピソードを語る楊訴さん。（２０２１年３月撮影、北京＝新華社配信）