ＮＹ市場 この後のイベント
21:30
エスクリバ・スペイン中銀総裁、講演
22:30
コッハー・オーストリア中銀総裁、講演
23:45
米PMI（購買担当者景気指数・確報値）（10月）
予想 52.2 前回 52.2
4日
0:00
米ISM製造業景気指数（10月）
予想 49.2 前回 49.1
2:00
デイリー・サンフランシスコ連銀総裁、討論会出席（質疑応答あり）
3:30
マックレム・カナダ中銀総裁、イベント講演
4:00
クック米FRB理事、金融政策および経済見通しについて講演（質疑応答あり）
米国は2日から冬時間に移行している。
※予定は変更されることがあります。
