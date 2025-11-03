21:30　
エスクリバ・スペイン中銀総裁、講演

22:30　
コッハー・オーストリア中銀総裁、講演

23:45
米PMI（購買担当者景気指数・確報値）（10月）
予想　52.2　前回　52.2

4日
0:00
米ISM製造業景気指数（10月）
予想　49.2　前回　49.1

2:00　
デイリー・サンフランシスコ連銀総裁、討論会出席（質疑応答あり）

3:30　
マックレム・カナダ中銀総裁、イベント講演

4:00　
クック米FRB理事、金融政策および経済見通しについて講演（質疑応答あり）


米国は2日から冬時間に移行している。
※予定は変更されることがあります。