21:30

エスクリバ・スペイン中銀総裁、講演



22:30

コッハー・オーストリア中銀総裁、講演



23:45

米PMI（購買担当者景気指数・確報値）（10月）

予想 52.2 前回 52.2



4日

0:00

米ISM製造業景気指数（10月）

予想 49.2 前回 49.1



2:00

デイリー・サンフランシスコ連銀総裁、討論会出席（質疑応答あり）



3:30

マックレム・カナダ中銀総裁、イベント講演



4:00

クック米FRB理事、金融政策および経済見通しについて講演（質疑応答あり）





米国は2日から冬時間に移行している。

※予定は変更されることがあります。

