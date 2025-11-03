週明けもドル買いが継続、ドル円１５４円台に高止まり＝ロンドン為替概況



ロンドン市場は、ドル買いが優勢。先週の米ＦＯＭＣでのパウエル発言をきっかけに、市場での１２月利下げ観測が後退したことが背景。ドルがじりじりと買われる流れとなっており、週明けのドル指数は８月１日以来、３カ月ぶりのドル高水準となっている。ドル円はロンドン朝方に154.29付近まで買われたあとは、154円台前半での揉み合いとなっている。ユーロドルは1.15台前半で、ポンドドルは1.31台前半で上値重く推移。ただ、目立った材料に欠けるなかで値幅は限定的になっている。クロス円はやや調整に押されており、ユーロ円は177円台後半から前半へ、ポンド円は202円台後半から前半へと反落している。ユーロ圏や英国の製造業ＰＭＩ確報値は速報値からほぼ変化はなく材料視されず。あすの豪中銀政策金利発表を控えて、豪ドルは底堅く推移。対ドルでは0.65台半ばで売買交錯しており、ほぼ米ドルと同等の強さを示している。



ドル円は154円台前半での取引。153.98から154.29までのレンジで推移しており、先週末終値153.99レベルを上回る水準で揉み合っている。ロンドン時間はクロス円が重くなり、やや上値が抑えられているが、154円台は維持している。



ユーロドルは1.15台前半での取引。ロンドン朝方の1.1541付近を高値に1.1508付近まで下押しされている。ドル買い圧力が継続している。ユーロ円はロンドン朝方にかけて177.98付近まで買われたあとは、売りに転じた。ロンドン序盤に177.38付近まで下落した後の戻りは177円台半ばまでにとどまっている。対ポンドではややユーロ売りも、値幅は限定的。１０月ユーロ圏製造業ＰＭＩ確報値は５０．０と速報値および市場予想と一致した。



ポンドドルは1.31台前半での取引。ロンドン朝方の1.3149付近を高値に、その後は1.3118付近まで下落した。足元では1.31台前半での揉み合いに落ち着いている。ポンド円はロンドン朝方にかけて202.79付近まで買われたが、ロンドン時間に入ると202.11付近まで反落した。その後は202円台半ばに下げ渋っている。ユーロポンドは0.8766から0.8785までのレンジで推移。ややポンド買いに傾く動きとなっている。１０月の英製造業ＰＭＩ確報値は４９．７と速報値４９．６からわずかに上方修正されたが、市場反応は特段みられなかった。



minkabu PRESS編集部 松木秀明

外部サイト