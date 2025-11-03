文化勲章の親授式が３日、皇居・宮殿で行われ、天皇陛下からプロ野球・福岡ソフトバンクホークス会長の王貞治さん（８５）や、今年のノーベル化学賞に決まった京都大特別教授の北川進さん（７４）、歌舞伎俳優の片岡仁左衛門さん（８１）ら８人に勲章が手渡された。

陛下は受章者らとの面会で、「長年努力を重ね、文化の向上に尽くされてきたことを誠に喜ばしく思います」と述べられた。その後、８人は記者会見に臨んだ。

王さんは「野球はチームスポーツ。個人で受章でき光栄」と笑顔を見せた。前日には、大谷翔平選手らが所属する米大リーグ・ドジャースがワールドシリーズを連覇した。自らの時代の「日米野球」では「米国選手は真剣勝負をしてもらえる相手ではなかった」と感慨深げに話した。

一方で、野球人口の減少に危機感を示し、「ほかのスポーツも随分出てきているので、もう一度日本のトップスポーツにするべく頑張りたい」と力を込めた。

会見では、６月に亡くなった長嶋茂雄・読売巨人軍終身名誉監督への思いにも触れた。「同じ世代で、特別な存在」と語り、「長嶋さんという人がいたから野球界が一つになった」と惜しんだ。長嶋さんも文化勲章を受章している。王さんは、「選手や指導者、支える人らが世界レベルの意識を持つべきだ」と後進らにエールを送った。

王さんに続いて発言した北川さんも、「世界と戦い、お互い刺激し合うことが重要」と語り、「化学はチームワーク。世界に認知されるノウハウを若い研究者に伝えたい」と話した。片岡さんは「歌舞伎の世界に一層力を注ぎたい」と述べた。

他の受章者は心臓血管外科学の川島康生さん（９５）、民俗学の小松和彦さん（７８）、デザイナーのコシノジュンコさん（８６）、美術評論の辻惟雄さん（９３）、有機合成化学の山本尚さん（８２）。