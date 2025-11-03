日本維新・吉村洋文代表が２日放送の読売テレビ「そこまで言って委員会ＮＰ」に出演した。

番組では、吉村代表が高市自民との連立の絶対条件に掲げた「今臨時国会での衆院議員１割削減」に関して、須田慎一郎氏が、合意文書では「一割を目標に衆議院議員定数を削減するため、令和七年臨時国会において議員立法案を提出し、成立を目指す」と記されていることを指摘。「成立を目指す、となってて、すごく弱くしか感じない。いつぐらいに議員定数削減で高市さんと握ったんですか？」と聞くと、吉村代表は「この臨時国会です。臨時国会でやります」と返した。

「自民と維新を足しても（過半数に）足りないのは事実。成立するためには他の無所属の議員か、他の政党が賛成しないと成立しません」と語った。

司会の黒木千晶アナウンサーが「もし臨時国会中に難しかったら、連立解消もあり得るんですか？」と聞くと、吉村代表は「いまここで連立解消とか言うつもりは全然ないんですけど、議員定数の１割削減、少なくとも高市さんは腹くくってやると、おっしゃいました。僕はそれを信じてます」と述べた。

「これをやったら日本のいろんな大改革の道はぐっと開けてくると思ってますので、臨時国会、正念場になると思ってます」と語った。