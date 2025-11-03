義母が家に来ることに、ストレスを感じる人も多いでしょう。しかも、バツイチの義母が彼氏を連れてきたら、迷惑でしかないですよね。今回は、彼氏を連れてくる義母と無神経な夫に妻がブチ切れた話をご紹介いたします。

彼氏を連れてくる義母

「義母は2年前に離婚して、今は彼氏がいます。恋愛は好きにすればいいと思うけど、義母は彼氏を連れてアポなし訪問をしてくるんですよね。リビングで3人になるのは気まずくて、私は寝室にこもったり外に行ったりするのですが、なんで自分の家なのに、義母のせいでこんな気を使わないといけないのか……。

しかも、最近はどんどんデリカシーがなくなって、義母の彼氏が家に泊まることもあるんです。義母や夫に言っても適当に流されるだけなので、これはきちんと伝えようと思い『こっちの予定も関係なしにホテル代わりにしないでください』『お義母さんの彼氏って私からしたら他人なんです！』『妻が安心して眠れないって言ってるのに、なんで夫のあなたが気にならないのよ！』と2人に言ってやりました。常識的に考えたらおかしいってことに、なんで気づかないんだろう……」（体験者：30代 女性・主婦／回答時期：2025年7月）

▽ 義母がアポなし訪問してくるだけでも気を使うのに、義母の彼氏まで連れてこられたらストレスが溜まりますよね。ただの他人が家に泊まるなんて、落ち着かないのは当然です。せめて旦那さんは、奥さんの気持ちをもっと早く理解してあげるべきでしたね。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。