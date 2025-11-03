XGが2度目のワールドツアータイトルを発表！『Spooky Halloween by Live Nation Electronic Asia』ライブ写真も到着

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

HIPHOP/R&BガールズグループであるXGが、自身2度目のワールドツアーのタイトルを『XG WORLD TOUR: THE CORE』に決定したことを発表した。

日本公演を皮切りに、アジア、北米、UK&ヨーロッパ、オーストラリア、中南米を巡るワールドツアー

世界35都市47公演で開催された初のワールドツアー『XG 1st WORLD TOUR “The first HOWL”』終幕から1年経らずでの開催となる『XG WORLD TOUR: THE CORE』は、初のフルアルバムを発売直後のツアーとなる。

10月30日にはXGのSNSでは、“核”と思われる漢字のみの画像が投稿され、ファンは、これが何を意味するのか期待を寄せる声が多く上がっていた。そんななか核、中心、本質などを意味する“CORE”がツアータイトルに明記されたため、“核”と“CORE”を同義として捉える意見が多い。

本ツアーは、2026年2月の日本公演を皮切りに、アジア、北米、UK&ヨーロッパ、オーストラリア、中南米を巡る予定。XGが創り出す“X-POP”を唯一無二の世界観と圧倒的なパフォーマンスで表現する。

■『Spooky Halloween by Live Nation Electronic Asia』に出演

さらにXGは10月31日に香港で開催された『Spooky Halloween by Live Nation Electronic Asia』に出演、この日のトリを飾った。ハロウィンイベントにふさわしく、メンバーそれぞれが個性的な衣装で登場。終始最高潮の熱気の中、14曲のパフォーマンスを行いオーディエンスを大いに沸かせた。

この日のステージではXGの代表曲に加え、人気パフォーマンスコンテンツ『XG TAPE #3』から、JURIN、COCONAが歌う「Nothin’」、MAYA、HARVEYが歌う「two tens」を披露。また、メインヴォーカルのCHISA、HINATA、JURIAによる、Destiny’s Child「Say My Name」のカバーもパフォーマンスし、思わぬサプライズに会場のファンからは大きな歓声が上がった。

初のフルアルバムを引っ提げた2度目のワールドツアー『XG WORLD TOUR: THE CORE』でXGがどのような新境地を切り開くのか期待せずにはいられない。

■ツアー情報

『XG WORLD TOUR: THE CORE』

［2026］

02/06（金）横浜・Kアリーナ横浜

02/07（土）横浜・Kアリーナ横浜

02/08（日） 横浜・Kアリーナ横浜

02/17(火)大阪・大阪城ホール

02/18（水）大阪・大阪城ホール

02/21（土）名古屋・IGアリーナ

02/22（日）名古屋・IGアリーナ

03/14（土）福井・サンドーム福井

03/20（金）仙台・セキスイハイムスーパーアリーナ

03/25（水）兵庫・GLION ARENA KOBE

03/26（木）兵庫・GLION ARENA KOBE

04/04（土）福岡・北九州メッセ

04/05（日）福岡・北九州メッセ

ASIA / NORTH AMERICA / UK & EUROPE / AUSTRALIA / LATIN AMERICA and more

