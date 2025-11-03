Snow Man目黒蓮が『バナナマンのせっかくグルメ！！』4度目のロケゲストに！今回は茨城県ひたちなか市へ

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

TBSで、11月９日19時から『バナナマンのせっかくグルメ！！』が2時間SPとして放送され、今回は、日曜劇場『ザ・ロイヤルファミリー』からSnow Man・目黒蓮が登場。

■回数を重ね番組スタッフとも息ピッタリな姿を見せる目黒蓮に注目！

番組出演4回目となる目黒蓮が、茨城県ひたちなか市で一人きりでのグルメ探しに挑戦。スタジオの設楽統（バナナマン）も「（4度目の出演だけど）毎回スゴく食べてくれるんだよね」とVTRを観る前から期待が膨らむ。

これまで番組に出演した際はグルメ探しに苦戦する一幕もあったが、回数を重ねて番組にも慣れてきたのか、番組スタッフとも息ピッタリな姿を見せる。

ひたちなか市の地元の方も、老若男女問わず超人気者の目黒が現れたことにびっくり！ 撮影許可の電話を目黒が自らおこなったが、電話を受けたお店の方もつい「本物ですか？」と聞き返してしまう一幕も。これまで以上にグルメ探しを楽しむ目黒蓮の姿を番組で確認したい。

また、日村勇紀（バナナマン）は京都府京都市を訪れ、絶品グルメに舌鼓を打つ。スタジオには近藤春菜、松田好花（日向坂46）が出演。松田は京都出身ということもあり「どのお店が紹介されるのか、わくわくします」と意気込む。

11月9日19時から放送の『バナナマンのせっかくグルメ！！』2時間SPを楽しみに待ちたい。

■番組情報

TBS『バナナマンのせっかくグルメ！！』2時間SP

11/09（日）19:00～21:54

MC：バナナマン（設楽 統・日村勇紀）

ロケゲスト：目黒 蓮（Snow Man）

スタジオゲスト：近藤春菜（ハリセンボン）、松田好花（日向坂46）

