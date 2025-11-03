LANAが次なるツアー＜LANA LIVE TOUR 2026＞の開催と、各地域の会場を発表した。

LANAは本日11月3日（月・祝）にHIP HOPシーン史上最年少で実施したアリーナツアー＜LANA ARENA TOUR 2025 “LIKE A FLOWER”＞大阪城ホール公演にて、次なるツアーの開催を告知。4月末から始まる同ツアーは、東京（Zepp DiverCity）を皮切りに、全国6ヶ所のZepp及びZepp級キャパシティの会場で全公演二日間ずつ開催され、ファイナルとなる8月4日（火）、8月5日（水）公演は東京に戻り国立代々木競技場 第一体育館で、他会場と同じく2Daysで実施される。

総計50,000人規模となるツアーを、引き続きHIP HOPシーン最年少で実施する形となったLANA。代々木第一体育館の2Days開催も話題ながら、さらに東京（Zepp DiverCity）での初回公演（4/30、5/1）はファンクラブ会員限定のスペシャルライブとなることも発表されている。

なお、当ツアーのチケットは国立代々木競技場 第一体育館公演を除き本日からLANA FAN CLUBにて、先行受付がスタートしている。（国立代々木競技場 第一体育館公演のみ、後日販売詳細解禁予定）

■＜LANA LIVE TOUR 2026＞

公演概要 https://lp.lanal7.com/lana_live_tour_2026 “LANA’s PARTY” (FAN CLUB会員限定)

【東京】Zepp DiverCity (TOKYO)

04.30(Thu) OPEN 18:00 / START 19:00

05.01(Fri) OPEN 18:00 / START 19:00 【宮城】SENDAI GIGS

05.08(Fri) OPEN 18:00 / START 19:00

05.09(Sat) OPEN 16:00 / START 17:00 【北海道】Zepp Sapporo

05.22(Fri) OPEN 18:00 / START 19:00

05.23(Sat) OPEN 16:00 / START 17:00 【大阪】Zepp Osaka Bayside

05.29(Fri) OPEN 18:00 / START 19:00

05.30(Sat) OPEN 16:00 / START 17:00 【福岡】Zepp Fukuoka

06.05(Fri) OPEN 18:00 / START 19:00

06.06(Sat) OPEN 16:00 / START 17:00 【愛知】Zepp Nagoya

06.12(Fri) OPEN 18:00 / START 19:00

06.13(Sat) OPEN 16:00 / START 17:00 TOUR FINAL

【東京】国立代々木競技場 第一体育館

08.04(Tue) coming soon

08.05(Wed) coming soon FAN CLUB先行受付期間：2025年11月3日(月) 21:00〜2025年11月16日(日) 23:59

◾️配信限定EP『Like a Flower』

https://lnk.to/LANA-Like-a-Flower ◆収録曲

01.華

02.Like a Flower

03.Ain’t Money Only

04.All My Pain

05.Summer Ride (feat. \ellow Bucks)