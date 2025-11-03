星野源が、ニューアルバム『Gen』に収録されている楽曲「Memories (feat. UMI, Camilo)」のミュージックビデオを公開した。

星野がプロデュースする本楽曲は、星野の友人であるアメリカのシンガーソングライター・UMI、そしてコロンビアのシンガーソングライター・Camiloをフィーチャーし、日本語・英語・スペイン語の3カ国語で歌われるマルチカルチュラルなバックグラウンドを持った1曲。MV公開予告の際には星野、UMI、Camiloによる撮影時の写真も公開されていた。

MVは、来日したUMI・Camiloとともに都内近郊にて撮影。もんじゃ焼き屋、カフェ、河川敷などでリラックスした雰囲気の中、自然体で語り合い、時間を共にする様子が映し出されている。撮影現場では、楽器を前にした3人が即興でセッションを始めるシーンもあった。MV全編で、星野、UMI、Camiloによる言葉や国境を超えた音楽によるコミュニケーションが、そのまま映像で記録されている。監督は、映像作家の浜井場寛也(GROUPN)が務めた。

アルバム『Gen』からは、9月に韓国のラッパー・Lee Youngjiをフィーチャーした「2 (feat. Lee Youngji)」のMVが公開されたことが記憶に新しいが、今回「Memories (feat. UMI, Camilo)」のMVも世に出たことで、アルバム『Gen』の世界観はさらに広がりを見せている。

星野源は10月にツアー＜Gen Hoshino presents MAD HOPE＞を完走し、11月14日には主題歌「いきどまり」を提供した映画『平場の月』の公開を控えている。

◾️アルバム『Gen』

2025年5月14日（水）発売 ・“Gen” Box Set “Poetry” [VIZL-2438]／\7,480（税込）

・“Gen” Box Set “Visual” Blu-ray [VIZL-2436]／\8,910（税込）

・“Gen” Box Set “Visual” DVD [VIZL-2437]／\8,910（税込）

・通常盤 [VICL-66033]／\3,410（税込） ▼購入

https://genhoshino.lnk.to/Gen

▼配信

https://genhoshino.lnk.to/Gen_digital

01. 創造 02. Mad Hope (feat. Louis Cole, Sam Gendel, Sam Wilkes) 03. Star 04. Glitch 05. 喜劇

06. 2 (feat. Lee Youngji) 07. Melody 08. 不思議 09. Memories (feat. UMI, Camilo) 10. 暗闇 11. Why 12. 生命体 13. Eden (feat. Cordae, DJ Jazzy Jeff) 14. Sayonara 15. 異世界混合大舞踏会 16. Eureka



[各初回限定盤] *各盤共に印籠箱仕様。CD、アルバムブックレットを同梱

□ Box Set “Poetry”

●星野源、書き下ろしの詩と散文を綴じた写真詩集『Mad Hope』

●川島小鳥による特製撮り下ろしポスター3種

●ライナーノーツ「From 808 Studio」



□ Box Set “Visual” Blu-ray / DVD（5時間46分収録）

●Gen Hoshino presents Reassembly LIVE

01. 化物 02. 桜の森 03. ミスユー 04. Present 05. 不思議 06. うちで踊ろう 07. Continues 08. SUN 09. ある車掌 10. 日常 11. 喜劇 12. Hello Song 13. 星野源へのお祝いコメント 14. トークパート 15. ニセ明へのお祝いコメント 16. 君は薔薇より美しい 17. 夏のクラクション 18. REAL

19. 異世界混合大舞踏会（feat. ニセ）

●Gen Hoshino presents Reassembly EXTRA

・アフター (バースデー) パーティー

・トークセレクション

・ドキュメンタリー

・ニセ明「なめとんか」Live at 大阪城ホール

●Akira Nise presents Fake

・創作密着ドキュメンタリー「ニセ明と仲間たち、2025 春」

●川島小鳥による特製撮り下ろしポスター1種

