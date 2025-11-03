SUPER★DRAGON、モノクロで描かれたミステリアスな「Concealer」MV公開
SUPER★DRAGONがMajor 4th Singleより表題曲「Concealer」の先行配信をスタート。あわせて同曲のミュージックビデオを公開した。
「Concealer」は11月3日深夜より放送スタートのテレビドラマ『悪いのはあなたです』（読売テレビ ドラマDiVE枠 毎週月曜25時29分）のエンディング主題歌で、ドラマの世界観にマッチしたミステリアスな楽曲に仕上がっている。
公開されたMVは映像作家の木村太一が監督を務め、モノクロを基調としたダークでシネマティックな映像が“大人なSUPER★DRAGON”の新たな一面を際立たせる内容となった。
メンバー田中洸希が、2026年1月期テレビドラマ『家庭教師の岸騎士です。』(BS朝日ほか 2026年1月5日 23時24分放送開始)でW主演に決定するなど、10周年イヤー突入から話題の絶えないSUPER★DRAGON。Major 4th Single「Concealer」の発売を12月3日（水）に控え、その活動が注目される。
「Concealer」
2025年11月3日(月) 先行配信リリース
配信リンク：https://lnk.to/SUPER_DRAGON_Concealer
Major 4th Single「Concealer」
2025年12月3日（水）発売
予約：https://lnk.to/Super_dragon_Concealer_CD
■通常盤A（CD only）
[価格] 1,650円 (税込)
[品番] PCCA-06447
[封入特典] （初回製造分のみ）
トレカA ver. 1枚封入（集合1種、ソロ9種 全10種のうちランダム1種）
[CD収録内容]
M1. Concealer
M2. Jungle Gym Kings
M3. 笑い話
■通常盤B（CD only）
[価格]1,650円 (税込)
[品番] PCCA-06448
[封入特典]（初回製造分のみ）
トレカB ver. 1枚封入（集合1種、ソロ9種 全10種のうちランダム1種）
[CD収録内容]
通常盤Aと同内容
【ショップ別先着予約特典】
Amazon：メガジャケ Concealer ver（ランダム全9種）
楽天ブックス：スマホサイズステッカー（ランダム全9種）
セブンネットショッピング：アクリルチャーム（ランダム全９種のうち1種）
応援店：オリジナルトレカ（ランダム全9種）
「Concealer」リリースイベント
11/08(土)14:00 埼玉 ：イオンレイクタウンkaze [ミニライブ＋特典会]
11/15(土)14:00 神奈川：アリオ橋本 [ミニライブ＋特典会]
11/16(日)13:00 東京 ：TOC有明 Convention Hall [特典会]
11/22(土)14:00 大阪 ：南港ATC 海辺のステージ [ミニライブ＋特典会]
11/23(日)11:00 大阪 ：タワーレコード梅田NU茶屋町店 [特典会] <抽選招待制>
11/24(祝)13:00 大阪 ：なんばスカイオコンベンションホール [特典会]
11/29(土)14:00 愛知 ：イオンモール常滑 [ミニライブ＋特典会]
11/30(日)13:00 愛知 ：名古屋コンベンションホール [特典会]
12/03(水)18:00 東京 ：タワーレコード渋谷店 [特典会] <抽選招待制>
12/04(木)18:00 神奈川：川崎CLUB CITTA’ [スペシャルライブ＋特典会]<抽選招待制>
12/06(土)13:00 東京 ：有明セントラルタワーホール [楽天ブックス限定イベント]
12/07(日)13:00 大阪 ：南港ATC ITM棟4階特設会場 [楽天ブックス限定イベント]
■タイアップ情報
読売テレビ ドラマDiVE枠 『悪いのはあなたです』
2025年11月3日(月) 放送開始 毎週月曜 深夜1時29分~ エンディング主題歌「Concealer」
・公式 HP：https://www.ytv.co.jp/waruinoha_anatadesu/
・「ytv ドラマ 読売テレビ公式」YouTube チャンネル：https://www.youtube.com/@ytv_drama
・公式 SNS ドラマ公式 X：https://x.com/dramaDIVE_ytv
・ドラマ公式 Instgram：https://www.instagram.com/drama.dive
・ドラマ公式 TikTok：https://www.tiktok.com/@drama_dive
