UNFAIR RULEが配信EP『ひびのかけら』を明後日11月5日にリリースする。同日21:00には、リード楽曲「誰かの彼女になっても」のミュージックビデオがYouTubeプレミア公開されることも決定した。

「誰かの彼女になっても」は、10/8に行われたスタジオライブ生配信でもサプライズで初披露された、EPの1曲目を飾るリードソング。山本珠羽がこれまで実体験で描いてきた曲の中でも、“最初から私にしておけばよかったのに”という歌詞が表すように、恋愛における未練や不安、後悔などを感じさせない芯のある力強い女性像を垣間見ることができる内容で、UNFAIR RULEの真骨頂であるギターロックサウンド＆キャッチーで力強いメロディが映える1曲に仕上がっている。

ミュージックビデオは、「内緒」や「君にさよならを言わない」などの監督も務めている渡辺達也が制作。楽曲同様、これまでのUNFAIR RULEとは一味違う映像となっているとのことだ。なおMV公開後にはインスタライブも配信予定となっている。

そして、EPリリースを記念して10/8に行われたスタジオライブ“UNFAIR RULE「ひびのかけら」リリース記念スタジオライブ”の模様を、明日の24時まで特別公開することも決定した。

配信EP『ひびのかけら』は、UNFAIR RULEの代名詞とも言えるストレートなロックサウンドとキャッチーなメロディ、赤裸々な歌詞で彩ったリード楽曲「誰かの彼女になっても」から始まり、一転、激しく刺々しい毒を含んだ歌詞などこれまでにないアプローチを取り入れた「耳鳴り」、美しいメロディとコーラスワーク、ギターリフが耳に残るミドルロックバラード「口癖」、今夏リリースしたバンドとして初めて夏という季節を意識的に取り入れたサマーソング「ポニーテール」、優しい歌声と音像でEP全体を包み込むラストソング「後悔する前に」の5曲が収録。EPタイトルの通り、UNFAIR RULE、ひいては山本珠羽の日々の1シーンからこぼれ落ちたかけらを集めた珠玉の作品となっている。

加えて、11月9日からは全国ツアー＜UNFAIR RULE “ひびのかけら” tour＞もスタート。地元・岡⼭ CRAZYMAMA KINGDOMから2026年1⽉28⽇(水)の東京 SHIBUYA CLUB QUATTROまで全9公演をまわる。

◾️＜UNFAIR RULE “ひびのかけら” tour＞ 2025年

11⽉9⽇（日）岡⼭ CRAZYMAMA KINGDOM OPEN 17:15 / START 18:00 ※ワンマン

問い合わせ：CRAZYMAMA KINGDOM（086-233-9014）

11⽉14⽇（金）神奈川 F.A.D YOKOHAMA OPEN 18:30 / START 19:00

問い合わせ：F.A.D YOKOHAMA（045-663-3842）

11⽉16⽇（日）⾹川 ⾼松DIME OPEN 17:30 / START 18:00

問い合わせ：DUKE（087-822-2520）

11⽉21⽇（金）宮城 MACANA OPEN 18:30 / START 19:00

問い合わせ：GIPお問合せフォーム https://www.gip-web.co.jp/t/info

11⽉28⽇（金）北海道 札幌BESSIE HALL OPEN 18:30 / START 19:00

問い合わせ：BESSIE HALL（011-221-6076）

12⽉12⽇（金）福岡 OP’s OPEN 18:30 / START 19:00 ※ワンマン

問い合わせ：BASECAMP（092-406-7737）

2026年

1⽉10⽇（土）愛知 NAGOYA CLUB QUATTRO OPEN 17:00 / START 18:00 ※ワンマン

問い合わせ：サンデーフォークプロモーション 052-320-9100(全⽇12:00-18:00)

1⽉16⽇（金）⼤阪 UMEDA CLUB QUATTRO OPEN 18:15 / START 19:00 ※ワンマン

問い合わせ：キョードーインフォメーション 0570-200-888 (12:00〜17:00 ※平⽇のみ）

1⽉28⽇（水）東京 SHIBUYA CLUB QUATTRO OPEN 18:00 / START 19:00 ※ワンマン

問い合わせ：渋⾕ CLUB QUATTRO 03-3477-8750