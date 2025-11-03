タレントの中川翔子が3日、自身のインスタグラムを更新。近況をつづり、体重の変化も明かした。

中川翔子

中川は、自身や我が子の写真などを添えて、「双子の表情とポーズがかわいすぎて　尊い愛おしい涙でる　かわいすぎる　感じたことない感覚になる　みなさん子どものどんな瞬間がかわいいですか？　大きくなってもずっと全部の瞬間かわいいだろうなぁ」とコメント。

1日より双子の顔にスタンプをつけるように。「双子顔出してとたくさんメッセージいただきますが、改めて、家族と話し合って双子の安全のために、新生児期までにさせていただきました」と伝え、「絵日記にしても絵よりほんものが100000000倍かわいくて悔しいです（親バカ）　アルバム感覚で、インスタアップしてます　ゆるくこれからも見守っていただけたらありがたいです！情報交換できて全国に先輩とママ友ができたと思ってます！コメント本当にはげみになりますありがとうございます！」とメッセージを送った。

また、「産後一カ月でむくみはだいぶとれてマイナス20キロ（！）」と体重の変化も明かし、「三食食べてるけど本当にむくみだけでもすさまじかった　痩せたというわけではなくむくみの水分がおちた、です　まだまだ復帰までに絞りたいけど母乳のために食べないと、、だからか止まっちゃった　そもそもスタート時点でむちむちしとった、、」と吐露。「産後美容どうしましたか？？　骨盤ガードルははけるようになりはいてます　帝王切開のあとの傷にテープもはってますが、綺麗になりたいよー　綺麗なママになりたい！」とつづった。

中川は、2023年4月に一般男性との結婚を発表。今年5月に妊娠を発表し、8月には子供が双子の男児であることを明かした。そして、9月30日に元気な双子を出産したことを報告した。