¡Ú¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡ÛÀéÍÕÉ´²»¤¬±éµ»¸å¥¬¥Ã¥Ä¥Ý¡¼¥º¤Î¿´¶¤òÌÀ¤«¤¹¡Ö¤·¤Ã¤«¤ê½¸Ãæ¤·¤Æ¤Ç¤¤¿¡×
¡¡¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È½÷»Ò¥°¥é¥ó¥×¥ê¡Ê£Ç£Ð¡Ë¥·¥ê¡¼¥ºÂè£³Àï¥¹¥±¡¼¥È¥«¥Ê¥À¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿ÀéÍÕÉ´²»¡Ê£²£°¡áÌÚ²¼¥°¥ë¡¼¥×¡Ë¤¬£³Æü¡¢±©ÅÄ¶õ¹Á¤Ëµ¢¹ñ¤·¤¿¡£
¡¡¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤ò´Þ¤á¤ÆÄÌ»»£¶ÅÙÌÜ¤Î½Ð¾ì¤Ç½é¤ÎÄºÅÀ¤ËÎ©¤Ã¤¿ÀéÍÕ¤Ï¡ÖµîÇ¯¡Ê£Ç£Ð¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¡Ë¤ÏÁ´ÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤·¤Æ¤Î¶ä¥á¥À¥ë¡£º£Ç¯¤â¤Þ¤¿¤½¤Î£Ç£Ð¤Î£±ÀïÌÜ¤ò¤³¤¦¤·¤Æ°ìÈÖÎÉ¤¤À®ÀÓ¤Ç£²ÀïÌÜ¤Ë¿Ê¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢¤È¤ê¤¢¤¨¤º¥Û¥Ã¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°ÂÅÈ¤ÎÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£
¡¡º£Âç²ñ¤Ç¤Ï¡Ö¸½»þÅÀ¤Ç¤ÎÁ´ÎÏ¤ò¥·¥ç¡¼¥È¡¢¥Õ¥ê¡¼Î¾Êý¤Ç½Ð¤·ÀÚ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£¼«Ê¬¤ÎÃæ¤ÇÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤¿ÌÜÉ¸¤ò¤·¤Ã¤«¤êÃ£À®¤Ç¤¤¿¡×¤È¼ê±þ¤¨¤òÆÀ¤¿ÍÍ»Ò¡£¥Õ¥ê¡¼¤Î±éµ»¸å¤ËÉ¹¾å¤ÇÞÕ¿È¤Î¥¬¥Ã¥Ä¥Ý¡¼¥º¤ò¸«¤»¤¿¤³¤È¤Ë¤Ï¡Öº£²ó¤Ï¥·¥ç¡¼¥È¤â¥Õ¥ê¡¼¤â¡¢µîÇ¯¤Î£Ç£Ð¡¢£Î£È£ËÇÕ¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤È¤«¤Ê¤ê¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤âÂ¿¤¯¡¢¶ÛÄ¥¤ò´¶¤¸¤ëÍ×°ø¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê£±ËÜ£±ËÜ½¸Ãæ¤·¤Æ¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¥¬¥Ã¥Ä¥Ý¡¼¥º¤ËÃÍ¤¹¤ë¥Õ¥ê¡¼¤¬¤Ç¤¤¿¤È´¶¤¸¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¼¡Àï¤Î£Ç£ÐÂè£¶Àï¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥ÉÂç²ñ¡Ê£²£±Æü³«Ëë¡¢¥Ø¥ë¥·¥ó¥¡Ë¤Ø¸þ¤±¤Æ¤Ï¡Ö¡Ê¼«Ê¬¤Î½Ð¾ì¤·¤Ê¤¤¡ËÂ¾¤Î»î¹ç¤¹¤´¤¯µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤Î¥¹¥±¡¼¥È¤ò¤·¤Ã¤«¤êºî¤ê¾å¤²¤Æ¡¢¤ªµÒ¤µ¤ó¤ä¥¸¥ã¥Ã¥¸¤ÎÊý¡¹¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¸«¤»¤ë¤Î¤¬°ìÈÖÂç»ö¡£°ú¤Â³¤µ¤¤ò°ú¤Äù¤á¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Ë½¸Ãæ¤·¡¢¼«Ê¬¤Ë¾¡¤Æ¤ë¤è¤¦¤ÊÎý½¬¤ò¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£