自然すぎて白髪わからんっ！【40・50代】楽ちんなのにこなれる♡「白髪ぼかしヘア」

40・50代が気にしがちな白髪は、無理に隠さず“ぼかす”ことがこなれた印象への近道になるかも。今回ご紹介するのは、カラーリングにこだわって、白髪があってもおしゃれに見える「白髪ぼかしヘア」。自然体の美しさが際立ち、メンテナンスもラクになる、大人女性にこそおすすめしたい旬なヘアスタイルを早速チェックしていきましょう。

おしゃれに見えるまろやかなカラー

白髪ぼかしカラーによって自然な毛流れが強調されたヘアスタイル。髪に動きや軽さを出したい人にぴったりなヘアスタイルです。白髪を活かしたまろやかなカラーは、さまざまなファッションとも好相性にきまるはず。白髪染めと違って明るいカラーを楽しめるのも白髪ぼかしの嬉しいポイントです。

白髪を自然にぼかして若々しい印象に

透明感や柔らかさが演出されたミディアムヘア。白髪ぼかしとレイヤーを組み合わせることで、髪に陰影が生まれてふんわりと立体的に仕上がっています。肌馴染みのよい白髪ぼかしカラーは、派手になりすぎず上品な印象を与えてくれそう。自然体でありながら若々しい印象のヘアスタイルです。

明るく華やかな外国人風ハイライト

ヘアスタイリストの@kaito_litze.osakaさんが、「外国人風ハイライト」と紹介しているヘアスタイル。ハイライトによって動きが生まれ、華やかな印象です。地毛との境目が目立ちにくいので、白髪が伸びても自然な印象をキープできそう。ストレートや巻き髪といったヘアアレンジが、もっと楽しくなるかも。

ハイライトの陰影が立体感をプラス

細いハイライトで白髪をぼかしたショートヘア。立体的なシルエットに透明感のあるカラーが映えています。ヘアスタイリストの@mabashi_hairさんによると、「1回ハイライトを入れると、半年～1年はブリーチいらず」とのこと。白髪が気になる人は、試してみる価値がありそうです。

