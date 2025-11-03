乃木坂46・池田瑛紗（てれさ＝23）がこのほど、週刊少年チャンピオン編集部が手がけるグラビア雑誌「グラビアチャンピオン」（秋田書店）2025年10月31日発売号に登場。池田にフォーカスした「大特集」号で、透明感抜群なグラビアを披露した。



【写真】透明感でもはや透けそう！グラビアを披露した乃木坂46・池田瑛紗

池田は2022年に乃木坂46の5期生オーディションに合格し、メンバー入り。2023年には、難関大学として知られる東京藝術大学へ2浪の末に合格したことを発表している。愛称は「てれぱん」。



担当者が「今号は裏表紙も池田瑛紗ちゃん！まさに池田瑛紗ちゃん大特集号です！」とアピールするように、今号は池田に大きくクローズアップ。表紙、裏表紙、巻頭グラビアを独占した。発売に合わせて、池田の透き通るような素肌が印象的なグラビアショットが多数公開された。



また超ロングインタビューも掲載。創作とアイドル活動に通底する想い、全国ツアーで感じた危機感、初めての後輩である6期生のために負う〝責任と義務〟、グループのために自分だからできることなど表現し続ける23歳の〝今〟を語りつくされている。



自分の特集号が発売された池田は「今回は多くのアイドルの中から私を表紙に選んでくださって、本当にありがとうございます」と喜びのコメント。「真っ白なワンピースを絵の具でみずから彩っていくシーンが印象的でした。いつも画材を使うときは洋服を汚さないようにがんばっているので、真逆で新鮮でした（笑）」とお気に入りの撮影シーンについても明かした。



（よろず～ニュース編集部）