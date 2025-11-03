18ºÐ¡È¶õ¼ê²È¥Ü¥¯¥µ¡¼¡É½ÐÈªÎÏÂÀÏº4²óTKO¤ÇÅìÆüËÜ¿·¿Í²¦À©ÇÆ¡õMVP¡ÖÂåÉ½¤È¤·¤ÆÁ´ÆüËÜ³Í¤ê¤Ë¤¤¤¯¡×
¡¡¡þ¥×¥í¥Ü¥¯¥·¥ó¥°ÅìÆüËÜ¿·¿Í²¦¥é¥¤¥Èµé·è¾¡5²óÀï¡¡½ÐÈªÎÏÂÀÏº¡Ê¥Þ¥Ê¥Ù¡Ë¡ÔTKO4²ó3Ê¬0ÉÃ¡Õ¥ê¥å¡¼¡¦¥Á¥ã¡¼¥¦¥§¥¤¡ÊÅÏ²ÅÉß¡Ë¡Ê2025Ç¯11·î3Æü¡¡Åìµþ¡¦¸å³Ú±à¥Û¡¼¥ë¡Ë
¡¡¥×¥í¥Ü¥¯¥·¥ó¥°Âè82²óÅìÆüËÜ¿·¿Í²¦¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È·è¾¡Àï¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¥é¥¤¥Èµé¤Ï½ÐÈªÎÏÂÀÏº¡Ê18¡á¥Þ¥Ê¥Ù¡Ë¤¬¥ê¥å¡¼¡¦¥Á¥ã¡¼¥¦¥§¥¤¡Ê35¡áÅÏ²ÅÉß¡Ë¤Ë4²óTKO¾¡¤Á¤·½éÀ©ÇÆ¤òÀ®¤·¿ë¤²¡¢ºÇÍ¥½¨Áª¼ê¾Þ¡ÊMVP¡Ë¤â³ÍÆÀ¤·¤¿¡£µ»Ç½¾Þ¤Ë¤Ï¥é¥¤¥È¥Õ¥é¥¤µé¡¦²ÃÆ£½ÚÌé¡Ê20¡á»°Ã«ÂçÏÂ¡Ë¡¢´ºÆ®¾Þ¤Ï¥ß¥É¥ëµé¡¦º´¡¹ÌÚ³×¡Ê20¡áÈ¬²¦»ÒÃæ²°¡Ë¤¬Áª½Ð¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡½ÐÈª¤Ï½é²ó¤«¤é¥¨¥ó¥¸¥óÁ´³«¡£¡Ö»×¤Ã¤¿¤è¤êÁê¼ê¤¬Íè¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¼«Ê¬¤«¤é¤¤¤Ã¤¿¡×¤ÈÁê¼ê¤Î¶¯ÂÇ¤ò¥Ö¥í¥Ã¥¯¤¹¤ë¤È¡¢Ï¢ÂÇ¤«¤é±¦¥Õ¥Ã¥¯¤Ç¥À¥¦¥ó¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£°Ê¹ß¤Ï¤ä¤äÂÎÎÏ¤ò¾ÃÌ×¤·¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¡Ê¥¹¥¿¥ß¥ÊÀÚ¤ì¤·¤¿¡Ë¡×¤È¤ª¤É¤±¤Ê¤¬¤é¡¢4²ó¤Ë¶¯Îõ¤Ê±¦¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤«¤éÏ¢ÂÇ¤òÍá¤Ó¤»¡¢»î¹ç¤ò½ª¤ï¤é¤»¤¿¡£
¡¡·ã¤·¤¤ÂÇ¤Á¹ç¤¤¤òÀ©¤·¤¿18ºÐ¤Ï¡ÖÁê¼ê¤Îµ¤»ý¤Á¤¬¶¯¤¯¤Æ¥¿¥Õ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¤¤¤»î¹ç¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤«¤Ê¡£°Â¿´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤¢¤É¤±¤Ê¤¤É½¾ð¤ò¸«¤»¤¿¡£¶õ¼ê¤ÎÀµÆ»²ñ´Û¤Ç»ÕÈÏÂå¤ÎÉã¡¦ÎÏÌé¤µ¤ó¤Î±Æ¶Á¤Ç6ºÐ¤«¤é¶õ¼ê¤ò»Ï¤á¡¢¼«Âð¤Ë¤¢¤Ã¤¿±Ç²è¡Ö¤¢¤·¤¿¤Î¥¸¥ç¡¼¡×¤ò´Õ¾Þ¤·¹â1¤«¤é¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤òËÜ³ÊÅª¤Ë³«»Ï¡£·îÍËÆü¤«¤éÅÚÍËÆü¤Ï¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤ËÂÇ¤Á¹þ¤à¸½ºß¤â¡¢ÆüÍËÆü¤Ï¶õ¼ê¤ÎÎý½¬¤âÊÂ¹Ô¤·¡Ö¶õ¼ê²È¤ÏÂÎ´´¤â¶¯¤¤¤·¡¢ÂÇ¤¿¤ì¶¯¤¤¡£¤½¤³¤ÏÂ¿¾¯À¸¤¤¿¤«¤Ê¡×¤È¡ÈÆóÅáÎ®¡É¤Î¼ê±þ¤¨¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ãæ³Ø¤«¤é¥ß¥Ã¥È¤ò»ý¤Á¡¢¸½ºß¤â·Ú¤á¤Î¥¹¥Ñ¡¼¥ê¥ó¥°¤Ç¼ê¹ç¤ï¤»¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Æó¿Í»°µÓ¤ÇÊâ¤ó¤Ç¤¤¿Éã¡¦ÎÏÌé¤µ¤ó¤Ï¡ÖÀÎ¤ÏÌ¡²è²È¤Ë¤Ê¤ë¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢µ¤¤¬¤Ä¤¤¤¿¤é¥Ü¥¯¥µ¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¾¯¤·¤Å¤Ä°Â¿´¤Ç¤¤ë»î¹ç¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡£³ÊÆ®µ»¤Î¸·¤·¤µ¤Ï¼«Ê¬¤âÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤â¤Ã¤È¾å¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆÍß¤·¤¤¡×¤È´üÂÔ¡£¸µÆüËÜ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé²¦¼Ô¤Î¿¿ÉôË²ñÄ¹¡Ê57¡Ë¤Ï¡Ö¡ÊÅìÆüËÜ¤Ï¡Ë³Í¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¾Ð¤ß¤ò¹¤²¡ÖÎäÀÅ¤À¤·¡¢¸À¤Ã¤¿¤³¤È¤â¼Â¹Ô¤Ç¤¤ë¡£Îý½¬¤âÎÉ¤¯¤¹¤ë¡£½ÐÈª¤é¤·¤¤»î¹ç¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤È°ÂÅÈ¡Ê¤¢¤ó¤É¡Ë¤·¤¿¡£
¡¡À¾·³ÂåÉ½¤È·ãÆÍ¤¹¤ë12·î20Æü¤ÎÁ´ÆüËÜ¿·¿Í²¦·è¾¡¡ÊÅìµþ¡¦¸å³Ú±à¥Û¡¼¥ë¡Ë¤Ç¤Ï¡Öº£Æü¤ß¤¿¤¤¤ËÎäÀÅ¤Ë¤ä¤ê¤¿¤¤¡£¡ÊKO¤âMVP¤â¡ËÁÀ¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Ã¤¹¡£¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡¢¤Ä¤Þ¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È¶þÂ÷¤Î¤Ê¤¤¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£ÄÌ¿®À©¤Î¹â¹»¤ËÄÌ¤¤¡¢ÍèÇ¯3·î¤ÎÂ´¶È¸å¤Ï¥Ü¥¯¥·¥ó¥°°ìËÜ¤Ë¹Ê¤ê¡¢ÌÜÉ¸¤Ï¡ÖÂç¤¤¯À¤³¦¤Ç¡×¤ÈÀë¸À¤·¤¿¿·À±¤¬¡¢Á´¹ñ¤Ë¶¯ÂÇ¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤ë¡£