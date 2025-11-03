リーダーシップがあると思う「アスリート／スポーツ選手」ランキング！ 2位「石川祐希」、では1位は？【2025年最新】
All About ニュース編集部は9月29日、全国の10〜70代の男女300人を対象に「アスリート／スポーツ選手」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその調査結果の中から、「リーダーシップがあると思うアスリート／スポーツ選手」ランキングを紹介します。
【8位までのランキング結果を見る】
2位は、バレーボールの石川祐希選手です。
現在の石川選手は、イタリア1部リーグのペルージャに所属。日本代表チームではキャプテン兼エースとして活躍し続け、冷静な判断力とコミュニケーション能力の高さが持ち味です。2023年に行われた「バレーボールネーションズリーグ2023」では大会初の銅メダルを獲得し、国際大会46年ぶりとなる表彰台へと導きました。
回答者からは、「世界大会の様子を見て、キャプテン、エースとしてチームのみんなを励ましたり鼓舞したりしてたから」（30代女性／大阪府）、「バレーボール男子日本代表のキャプテンとして信頼が厚いから」（60代女性／滋賀県）、「日本代表の主将としてチームを牽引し、若手選手への声かけや試合中の鼓舞など、リーダーとしての振る舞いが際立っています。技術だけでなく、人間力でも信頼される存在です」（50代女性／兵庫県）などの理由があがりました。
1位は、プロ野球の大谷翔平選手でした。
メジャーリーグのロサンゼルス・ドジャースに所属する大谷選手は、ピッチャーとバッターを両立する二刀流で世界中のファンを魅了。2023年に行われた『2023 WORLD BASEBALL CLASSIC』では、日本代表の精神的支柱としてチームを引っ張り見事世界一に輝きました。ドジャースでは投手の山本由伸選手と佐々木朗希選手がチームメイトで、優しい先輩としても頼れる存在です。
アンケート回答では、「WBCでのリーダーシップが記憶に残っております。スター選手をまとめ上げ、士気を向上させる力、実際に日本一を取った実力からそう感じました」（20代男性／東京都）、「WBCの時の憧れるのをやめましょうと言う発言が、リーダーっぽいから」（30代女性／広島県）、「チームのムードを作り、しかも、プレーでメンバーを引っ張っていくのをいつも見ているからです」（50代男性／兵庫県）といった声が寄せられました。※回答者からのコメントは原文ママです
この記事の執筆者：
友野 カイ
フリーライター及び編集補佐。スポーツの現場を取材する傍ら、テレビ好きが高じて複数のエンタメメディアでも執筆。中でもお笑い・バラエティ番組を網羅的に視聴し、エンタメ関連の情報収集源も大半がテレビから。宣伝会議「編集･ライター養成講座 総合コース」修了。
(文:友野 カイ)
