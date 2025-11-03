福島県の市で「名前がかっこいいと思う市」ランキング！ 2位「伊達市」を大差で抑えた1位は？【2025年調査】
広い県土を持つ福島県には、響きにスケールや奥行きを感じさせる市名がいくつもあります。
All About ニュース編集部は10月14〜15日の期間、全国20〜60代の男女250人を対象に「名前がかっこいい市」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から「福島県の市で名前がかっこいいと思う市」ランキングを紹介します！
【8位までの全ランキング結果】
盆地の寒暖差により果物や野菜の栽培が盛んで、桃やいちご、あんぽ柿、きゅうりなどが自慢です。また、伊達氏発祥の地としても知られ、市内には多くの史跡が点在。中核地である保原地域には、伊達氏初の城館跡「高子岡城跡」もあります。
回答者からは「字面のバランスがかっこいいと感じるから」（30代男性／東京都）、「伊達政宗を思わせるから」（40代女性／岡山県）、「字面がとても良いと思う」（50代男性／愛知県）といったコメントが寄せられています。
野口英世が過ごしたとされる「野口英世青春通り」や城下の西の玄関口として栄えた「七日町通り」といった、大正ロマンを感じられるレトロな街並みも魅力。あかべこをはじめとする伝統工芸品や、山の幸・乾物の魚介を使った郷土料理など、地元ならではの文化も楽しめます。
回答コメントでは「旧会津藩の中心地で白虎隊で有名な都市であり、美しいお城があるからです」（60代男性／兵庫県）、「重厚感があり歴史を感じる」（40代女性／福島県）、「歴史ある城下町の風格が名前に表れているから」（50代女性／兵庫県）などの声が集まりました。
※回答コメントは原文ママです
この記事の執筆者：
くま なかこ
編プロ出身のフリーランスエディター。編集・執筆・校閲・SNS運用担当として月間120本以上のコンテンツ制作に携わっています。得意なジャンルはライフスタイル・金融・育児・エンタメ関連。
(文:くま なかこ)
All About ニュース編集部は10月14〜15日の期間、全国20〜60代の男女250人を対象に「名前がかっこいい市」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から「福島県の市で名前がかっこいいと思う市」ランキングを紹介します！
【8位までの全ランキング結果】
2位：伊達市／37票2位にランクインしたのは、東京から電車で約2時間、ほどよい田舎感が魅力の伊達市です。県北部に位置し、霊山や吾妻連峰に囲まれた福島盆地の中にあります。
盆地の寒暖差により果物や野菜の栽培が盛んで、桃やいちご、あんぽ柿、きゅうりなどが自慢です。また、伊達氏発祥の地としても知られ、市内には多くの史跡が点在。中核地である保原地域には、伊達氏初の城館跡「高子岡城跡」もあります。
回答者からは「字面のバランスがかっこいいと感じるから」（30代男性／東京都）、「伊達政宗を思わせるから」（40代女性／岡山県）、「字面がとても良いと思う」（50代男性／愛知県）といったコメントが寄せられています。
1位：会津若松市／142票1位にランクインしたのは、美しい自然にあふれ、歴史ある城下町・会津若松市です。市のシンボルである「鶴ヶ城」や、白虎隊ゆかりの地である「日新館」と「飯盛山」など、藩政時代の面影を残す史跡が街のあちこちにあります。
野口英世が過ごしたとされる「野口英世青春通り」や城下の西の玄関口として栄えた「七日町通り」といった、大正ロマンを感じられるレトロな街並みも魅力。あかべこをはじめとする伝統工芸品や、山の幸・乾物の魚介を使った郷土料理など、地元ならではの文化も楽しめます。
回答コメントでは「旧会津藩の中心地で白虎隊で有名な都市であり、美しいお城があるからです」（60代男性／兵庫県）、「重厚感があり歴史を感じる」（40代女性／福島県）、「歴史ある城下町の風格が名前に表れているから」（50代女性／兵庫県）などの声が集まりました。
※回答コメントは原文ママです
この記事の執筆者：
くま なかこ
編プロ出身のフリーランスエディター。編集・執筆・校閲・SNS運用担当として月間120本以上のコンテンツ制作に携わっています。得意なジャンルはライフスタイル・金融・育児・エンタメ関連。
(文:くま なかこ)