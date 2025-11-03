K-POP¥¢¥¤¥É¥ëµ¤Ê¬¤ÇÍÙ¤Ã¤ÆÀ°¤¨¤ë¡ª ¥À¥ó¥¨¥¯¤ÇÈþ¤·¤¤¥Ò¥Ã¥×¥é¥¤¥ó¤òGET
ÎÃ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿º£¤³¤½¥Ü¥Ç¥£¥á¥¤¥¯¤Ç¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢¡ª¡¡¥À¥ó¥¹¤ÎÆ°¤¤Ç¥·¥§¥¤¥×¥¢¥Ã¥×¤òÌÜ»Ø¤¹¥À¥ó¥¨¥¯¤Ë¥È¥é¥¤¤·¤Æ¡¢·ò¹¯¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤²¤Æ¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢°ú¤Äù¤á¤¬Æñ¤·¤¤¥Ò¥Ã¥×¤ÈÇØÃæ¤Ë¸ú¤¯¥À¥ó¥¨¥¯¤òNOSUKE¤µ¤ó¤¬¥ì¥¯¥Á¥ã¡¼¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
PLAY LIST
BPM¡ÊBeat Per Minute¡Ë¤Î¿ô»ú¤¬Âç¤¤¤¡á¥¹¥Ô¡¼¥É¤¬Â®¤¤¤Û¤ÉÉé²Ù¤¬Áý¤¹¡£
SLOW
Be Fine/Madeon
¥Õ¥í¥ê¥¸¥Ê¥ë/Mrs. GREEN APPLE
10¡ó/¹á¼è¿µ¸ã
HEART/King & Prince
Fighting¡ÊFeat. Lee Young Ji¡Ë/BSS
FAST
¥Ò¥Ã¥×¤ÈÇØÃæ¤Î¥À¥ó¥¨¥¯
¥Ò¥Ã¥×¤Ë¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤¹¤ë¥À¥ó¥¨¥¯¤Ï¥Ò¥Ã¥×¤ò¶¯Ä´¤·¤¿Æ°¤¤¬Â³¤¯¤Î¤¬ÆÃÄ§¡£K-POP¥¬¡¼¥ë¥º¥¢¥¤¥É¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤¿µ¤Ê¬¤Ç¡¢¥«¥Ã¥³¤¤¤¤S»ú¥«¡¼¥Ö¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤Æ¡£
¥À¥ó¥¹¤Î¥®¥â¥ó¡¢NOSUKE¤µ¤ó¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤¿
Q¡¢¥À¥ó¥¹¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¼êÂ¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ¤Ä¤¤»ÑÀª¤¬°¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£»ÑÀª¥¡¼¥×¤Î¥³¥Ä¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
Æ°¤«¤¹Éô°Ì¤Ë100¡ó°Õ¼±¤¬¸þ¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤«¤Ê¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¤´Â¸¤¸¤À¤«¤é¤³¤½¤Î¼ÁÌä¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Âç»ö¤Ê¤Î¤ÏÁ´ÂÎ¤Î¥Õ¥©¥ë¥à¡ª ±¦¼ê¤òÆ°¤«¤¹¾ì¹ç¤Ê¤é¡¢¤½¤Î»þº¸¼ê¤Ï¤É¤³¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¡¢ÇØÃæ¤ò¤É¤¦¸«¤»¤ë¤Î¤«¡£Ç¾¤ÎÃæ¤Ç¥á¥¤¥ó¤Î±¦¼ê¤Ï60¡ó¡¢º¸¼ê20¡ó¡¢ÇØÃæ20¡ó¤È¡¢°Õ¼±¤òÊ¬»¶¤µ¤»¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£Æ°²è¤ò»£¤ê¡¢°Õ¼±¤¬Â¤ê¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Â¤Î¸þ¤¡¢É¨¤ò¶Ê¤²¤ë³ÑÅÙ¡Ä¤ÈºÙÉô¤Ë¤â¹Ô¤ÅÏ¤é¤»¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢¥Ö¥é¥Ã¥·¥å¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤Þ¤¹¤è¡£
Q¡¢¿¶¤êÆþ¤ì¤ò¤¹¤ë»þ¤ä»ØÆ³¤ÎºÝ¤ËÅÁ¤¨Êý¤Çµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤
¥À¥ó¥¹·Ð¸³¤Ë±þ¤¸¤ÆÅÁ¤¨Êý¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÍÙ¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤Êý¤Ë¤Ï¡¢Æü¾ïÀ¸³è¤È¥ê¥ó¥¯¤µ¤»¤¿ÈæÓÈÉ½¸½¤ò¤è¤¯»È¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡È±¦¼ê¤ò°®¤ë¡É¤È¤¤¤¦Æ°¤¤Ç¡¢¤É¤Î¤¯¤é¤¤¤ÎÎÏ²Ã¸º¤«ÅÁ¤¨¤è¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢¡ÖÍñ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¡×¡Ö¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¤òÄÏ¤à»þ¤Î¤è¤¦¤Ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¶ñ¹ç¤Ç¤¹¡£¤¢¤¨¤Æ¸·¤·¤¯ÀÜ¤¹¤ë¤«¡¢Ë«¤á¤Æ¿¤Ð¤¹¤«¤â¥±¡¼¥¹¥Ð¥¤¥±¡¼¥¹¤Ç¡¢¤½¤ÎÊý¤Î·Ð¸³¤äÀ³Ê¤ò¹ÍÎ¸¤·¤Þ¤¹¡£¤Á¤Ê¤ß¤ËËÍ¤Ï¡¢Ë«¤á¤é¤ì¤ë¤È¤á¤Ã¤Á¤ã¿¤Ó¤ë¥¿¥¤¥×¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
Q¡¢ÆÃ½¸¤Ë¤Á¤Ê¤ß¡¢»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡È¥«¥é¥À¤Ë¤¤¤¤¤â¤Î¡É¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ÊbyÊÔ½¸Éô¡Ë
¶»¤Î¶ÚÆù¤¬¸Ç¤Þ¤Ã¤ÆÁ°¤Ë°ú¤ÃÄ¥¤é¤ì¤ë´¬¤¸ª¤Ç¡¢°ÊÁ°¤Ï»ÑÀª¶ºÀµ¥Ù¥ë¥È¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£¤Ï¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸¥¬¥ó¤ò°¦ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²È¤Çµ¤·Ú¤Ë¥±¥¢¤Ç¤¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£Æüº¢¤«¤é¸ª¤¬Æâ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢¤¹¤°¤Ë¶»¤ò³«¤³¤¦¤È°Õ¼±¤â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¶áµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¿çÌ²¤Þ¤ï¤ê¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¡¢ÆÃ¤Ë¥ê¥«¥Ð¥ê¡¼¥¦¥§¥¢¡£Team"S"pecial¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¡ÖËà»¤¤¬¤Ê¤¯¤Æ¡¢µ¯¤¤¿»þ¤Î´¶³Ð¤¬Á´Á³°ã¤¦¡ª¡×¤ÈÇ®¤¯¸ì¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¡Ê¾Ð¡Ë¡¢¶½Ì£¤¬Í¯¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Team"S"pecial
¥Á¡¼¥à¥¨¥¹¡¡2012Ç¯·ëÀ®¡£¿¶ÉÕ¡¢¥À¥ó¥µ¡¼¡¢¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¡¢¥é¥¤¥Ö±é½Ð¤ò¼ê³Ý¤±¤ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥¹¥È¥Á¡¼¥à¡£±Ñ¸ì¡¦´Ú¹ñ¸ì·÷¤Ç¤â³èÆ°Ãæ¡£
Instagram¤Ï@teamspecial_official
Official HPNOSUKE
¥Î¥¹¥±¡¡¥À¥ó¥µ¡¼¡¢¿¶ÉÕ»Õ¤È¤·¤ÆBTS¤äMrs. GREEN APPLE¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤Ê¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¥À¥ó¥µ¡¼¤ä¿¶ÉÕ¤ò¼ê³Ý¤±¤ë¡£¡Ötimelesz project¡×¤Ë¥À¥ó¥¹¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤È¤·¤Æ»²²Ã¤·¡¢Á´²ÝÂê¶Ê¤Î¿¶ÉÕ¤òÃ´Åö¡£°¦°î¤ì¤ë¸ÀÆ°¤¬Âç¤¤Ê´¶Æ°¤ò¸Æ¤ó¤À¡£
¥Ë¥Ã¥È\16,500¡Ê¥Ó¡¼¥à¥¹/¥Ó¡¼¥à¥¹ ¸¶½É TEL. 03-3470-3947¡Ë¡¡T¥·¥ã¥Ä\9,680¡Ê¥¹¥í¡¼¥ó/¥¶ ¥·¥ç¥Ã¥× ¥¹¥í¡¼¥ó ¼«Í³¤¬µÖ TEL. 03-6421-2603¡Ë¡¡¥Ñ¥ó¥Ä\30,800¡Ê¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ë¥×¥í¥À¥¯¥Ä/¥ï¥ó¥¨¥ë¥Ç¥£¡¼¥±¡¼ TEL. 03-3780-1645¡Ë¡¡·¤\41,800¡Ê¥Ç¥¤¥È/¥Æ¥£¡¼¥¹¥¯¥¨¥¢ ¥×¥ì¥¹¥ë¡¼¥à TEL. 03-5770-7068¡Ë
¼Ì¿¿¡¦¾®³Þ¸¶¿¿µª¡¡¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È¡¦°æÅÄÀµÌÀ¡ÊNOSUKE¤µ¤ó¡Ë¡¡¥Ø¥¢¡õ¥á¥¤¥¯¡¦º´¡¹ÌÚ¤ì¤Ê¡ÊThreePEACE/NOSUKE¤µ¤ó¡Ë¡¡Èþ¼ù¡ÊThreePEACE/hayuru¤µ¤ó¡Ë¡¡¼èºà¡¢Ê¸¡¦¾®Àôºé»Ò
anan 2469¹æ¡Ê2025Ç¯10·î29ÆüÈ¯Çä¡Ë¤è¤ê