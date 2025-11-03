日本ハム、巨人、中日でプレーし、今季限りで現役を引退した中田翔氏（36）が3日までにYouTube「熱スギヤch」【杉谷拳士 公式】に出演。日本ハム時代の後輩にプロ入り前のエピソードを披露した。

広島県の中学生時代から恵まれた体格と規格外のパワーを誇った中田氏。1学年下の杉谷拳士氏によると「東京までその名は轟いていた。“広島にとんでもないバケモノがいるぞ”と。投げては140キロ、打ったら140メートル」とスーパー中学生ぶりが有名だったという。

強豪校の争奪戦の末に大阪桐蔭に入学。1年時から「メンバーに入れないという概念がなかった」と強烈な自信があったことを明かした。「甲子園って、普通はみんなさ、甲子園で野球をすることを目標にしていくやん？」と杉谷氏に振り「もちろんです」と即答されると「俺一人だけ違うかったから。“プロ行くんやったら甲子園でアピールせなあかんよね”という考えやった」と言い切った。

「予選大会でなんぼアピールしてもスカウト見てへんやろ」と思っていたといい、「（実際は）見てるんよ。でも、高校生の時は知らんから。甲子園だけ見に来るもんやと思っていたから」と、プロ入りへのアピールのために甲子園を目指していたという。「だから、俺には違った意味で、甲子園というのは特別な場所なのよ」と力説していた。