11月15日、16日に千葉・幕張イベントホールで開催される音楽フェス「CROSS ROAD Fest」の公式サイトおよびSNSが3日に更新され、「タイムテーブルを公開しない」としていた方針を撤回し、6日の夜8時を目処にタイムテーブルを公開すると発表した。

同フェスは「お越しいただく皆さまに全てのバンドをご覧いただきたいため、タイムテーブルの公開はございません。次に誰が登場するかも含めて、是非楽しんでいただければ幸いです」と発表していたが、タイムテーブルを発表しないという方針が物議を醸した。

SNSには「せめて出演時間と転換時間だけでも教えて欲しい。食事、トイレ、喫煙のタイミングもあるし」「客のこと何も考えていなくてちょっとひどすぎる」「7時間を超える公演でタイムテーブルが無いのは体力的な不安が大きすぎます」「チケット発券してきたけど行くか迷ってきた」などの指摘が相次いだ。

さらに、同フェスの1日目に出演予定の「SHAZNA」のボーカルIZAMは自身のXを更新し、この“騒動”に言及。「あの会場は規制やスペースの問題がかなりあって出来る事が限られているみたいなんだ…」と明かし、「とにかくボクはみんなの負担が少しでも軽減されるようにボクが出来る範囲になってしまうけれど、運営様にとある御提案をさせていただきました。両日来てくれるみんなが心から楽しめるように働きかけてみるね」とつづった。

これを受け、同フェスは3日夜に公式サイトを更新。「先日発表させていただきました、タイムテーブル非公開についてのお知らせですが、その後、皆さまから多くのご意見をいただき、実行委員会及び出演者サイドとも協議を重ねた結果、事前公開することになりました」と発表。11月6日の夜8時にタイムテーブルを公開する方向で準備を進めているとした。