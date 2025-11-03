ショパールのホリデーに輝く♡限定「マイ ハッピーハート」ネックレスが登場

ホリデーシーズンを彩る特別なジュエリーが、ショパールから登場です。2025年の限定モデルは、夜空のようにきらめくブルーアベンチュリンを18Kホワイトゴールドにセットした「マイ ハッピーハート」ネックレス。たった150本のみという日本限定のリミテッドエディションは、自分へのご褒美や大切な人への贈り物にもぴったりです。偶然が生んだ“星のガラス”の物語とともに、心ときめく季節を楽しんでみて。

ショパールの「マイ ハッピーハート」がホリデー限定で登場

ショパールが贈る2025年のホリデーシーズン限定ジュエリーは、ブランドのアイコニックなハートモチーフをあしらった「マイ ハッピーハート」。

その年ごとに異なる素材で登場するシリーズですが、今年は人気のアベンチュリンガラスをホワイトゴールドのフレームに収めた、幻想的なデザインです。

アベンチュリン特有のコズミックブルーの輝きが、冬の装いを華やかに彩ります。限定150本という希少なピースは、全国のショパールブティックおよび取扱い店舗で展開中です。

星を閉じ込めたようなアベンチュリンの輝き

アベンチュリンガラスは17世紀のヴェネチア・ムラーノ島で偶然生まれたとされる“星のガラス”。

溶けたガラスに銅粉が混ざり、夜空のようなきらめきを宿したことから「per avventura（偶然）」に由来する名を持ちます。

今回のホリデーエディションでは、18Kエシカルホワイトゴールドの上質な輝きと共に、ひとつひとつ異なるインクルージョンが幻想的な美しさを放ちます。

まるで自分だけの星座を纏うような特別感を楽しんで♡

マイ ハッピーハート



価格： 291,500円（税込）

素材： 18Kエシカルホワイトゴールド × アベンチュリンガラス

限定数： 150本（日本限定）

展開店舗： 全国のショパールブティックおよび取扱い店舗

一年を締めくくる自分へのご褒美に♪

新しい年を迎える前に、自分自身へ感謝と祝福を込めて贈るジュエリー。それがショパールの「マイ ハッピーハート」。

ミニマルでありながらも上品な存在感を放つデザインは、毎日の装いに優しく寄り添います。

ひと粒のハートに込められた“自分を愛する勇気”を胸に、この冬をきらめくような笑顔で迎えてみてはいかがでしょうか。