◆バスケットボール・全国高校選手権（ウインターカップ）福岡県大会男子 福岡第一80−70福岡大大濠（3日・アクシオン福岡）

上位4校による決勝リーグ最終戦が行われ、福岡第一がライバル福岡大大濠を破って3戦全勝として3年ぶりに優勝した。2勝1敗の福岡大大濠が2位。両校は12月23日から東京体育館などで行われる本大会に出場し、福岡大大濠は連覇、福岡第一は2年ぶりの日本一を目指す。

7点差で惜敗した夏のリベンジを果たした。ライバル福岡大大濠に51―58で敗れた6月の全国総体（インターハイ）予選から5カ月。試合後のインタビューで、井手口孝監督は涙ぐみながら、選手たちの健闘をたたえた。

「インターハイに出られなかった悔しさを3年生が頑張って晴らしてくれました。チームの力、選手の力は大濠さんが上。きょうはなんか…うちの3年生の執念が勝利をもたらしてくれた」

試合後、福岡第一・宮本聡（左）と握手を交わす井手口監督（撮影・栗木一考）

立ち上がりからエンジン全開だった。第1クオーター（Q）、激しい守備で主導権を握ると4本の3点シュートを浴びせ、18―12とリードを奪った。第2Qも勢いは衰えない。前半を36―22で折り返すと、試合終盤に追い上げられたが、粘り強い守りでしのぎきった。

全国総体で敗れた試合後、ダブル主将を務める双子の宮本聡、耀（3年）は落胆を隠せず、耀は「人生をかけていたので、終わったようなものです」と絶望の言葉を口にした。

試合翌日、報道を通じてその言葉を目にした井手口監督は笑いながらツインズに「これで終わったんだったら、先生は300回くらい死んでるぞ。次がいっぱいある」と声をかけた。聡は「井手口先生なりの励ましだったと思う。その後も僕たちを見捨てず、愛を持って指導していただいた」と感謝する。

勝負の冬へ、3年生を中心にもう一度立ち上がった。夏休み期間は3年生だけで台湾遠征へ。10日間の遠征で8試合、大学生と高い強度の試合をこなした。さらに、宮本兄弟ら多数の選手が朝6時からや、練習後にシュート練習を実施。「打たないことには始まらない」（耀）と、午後9時にある寮の点呼直前までシュートを放ち続けた。

耀は「とにかく、日本で一番バスケットに向き合った」とうなずく。全国総体県予選では外角シュートの確率が上がらず苦しんだが、この日チームは9本の3点シュートを沈めた。

第2クオーター、シュートを放つ福岡第一・長岡大杜（撮影・栗木一考）

ただ、戦いはこれで終わりではない。聡は「ここで浮かれているようではウインターカップで優勝できない」と気を引き締める。目標はU18（18歳以下）日清食品トップリーグとの2冠だ。福岡第一は4戦全勝と好発進しているが、福岡大大濠も5戦全勝。両校は16日に東京・代々木第二体育館で行われる最終節で対戦する。「シュート力をもっと、もっと上げないといけない。高校バスケもあと2カ月もないので、楽しみながら、笑って終わりたい」と聡。どん底からはい上がった福岡第一が、2年ぶりの冬の頂点へたくましさを増していく。（伊藤瀬里加）