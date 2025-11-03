元ヤクルトヘッドコーチの宮本慎也氏（54）が1日に放送されたニッポン放送「ショウアップナイター60周年 名球会ラジオ」（土曜後5・20）にゲスト出演。古巣ヤクルトで遊撃を守る長岡秀樹内野手（24）について、スローイングを「見直したほうがいい」と提案した。

番組の進行役を務めた煙山光紀アナウンサー（63）から「名ショート・宮本慎也さんが選ぶ“このショートが凄い！”」というテーマを与えられた流れだった。

煙山アナからの問いで、現役時代からチームの壁を超えて“師弟関係”にある巨人・坂本勇人内野手（36）にスローイングを指導したことなどを振り返ったところで「坂本選手の次にセ・リーグでショートといえばっていう選手で誰が出てくるんだろうかってところが非常におもしろそうなところですね。ヤクルトの長岡選手は1度ゴールデングラブ獲ってますが、今、宮本さんの目にはどういうふうに映ってますか？」と尋ねられた。

これに宮本氏は「彼も、スローイングが悪いわけではないんですけど、間一髪のプレーの時って結構（送球が）それません？」と一言。

その前のトークで「イージーゴロを捕った時に昔の選手ってほぼ（送球が一塁手の）顔か胸ぐらいにいってたと思うんですよ。今の選手って結構ファーストがしゃがんだりして捕ったりって多くないですか？ちょっとそれたりとか。目いっぱいのプレーでそうなるのは仕方ないんですけど、イージー（ゴロ）でそういうふうになるっていうのは、僕はもうプロとしてうまいショートとは思えないんですよね、厳しい目かもしれないですけど」と話していたこともあって、煙山アナは「普通の時はすっごく安定してますよね」と合いの手を入れたが、これに宮本氏は「そうでしょ？」と間一髪のプレー時には一塁への送球がそれてしまいがちな長岡について話を続けた。

「それはやっぱり基本的に（体を）横に振るんですよね。で、どちらかというと、腕の位置が低いので。だから、いざっていう時にバッ！って力が入った時に乱れやすくなると思うんですよね。うまく（グラブをはめている）左手が使えないんで。結構、投げてる時、下にダラ〜ンとしません？」

「多分あれ、僕の予想ですけど、上に壁つくると引っかかるんだと思うんですよね。で、それを逃がすために（グラブを）下に置いてると思うんですけど。長くショートでやりたいんであれば、スローイングは、僕はもう一回見直したほうがいいと思います。やっぱり肘、肩っていうのはショートでずっとフルで出てると、極端にいうとちょっとピッチャーに近いぐらい消耗品でもあるんで。正しい投げ方をすれば（長く）もつと思うんですよね」と憂慮していることを伝えた。

スローイングに苦しんだ若手時代の坂本と同じく、体を横に振る長岡の癖を指摘した宮本氏。坂本は現役時代の宮本氏に“弟子入り”してスローイングを縦振りに修正して名ショートとなった。

「みんな内野手で長く出来ている人って多分ね、肩の衰えがそんなにないはずなんですよ。理にかなった投げ方を覚えるっていうのが、彼（長岡）が長くショートでレギュラーで出れるかどうかっていうのは結構重要になると思うんで。ちょっと腕が下がった投げ方っていうのは体のほうが心配ですね、もつかどうかっていうのは」

ここで「いや、深いですね…」と感服した煙山アナが「長岡選手がこの番組を聞いて、あるいはYouTubeで見てもらってるといいかな」と口にすると、宮本氏は「どうですかね。僕、結構グラウンド行ったら避けられるんで。あんまり好かれてないと思うんですよね」と苦笑い。煙山アナが「レジェンドなんでちょっと敬遠されてるんだと思うんですけどね」と長岡をフォローすると、宮本氏は「そうなんですか？」と笑っていた。

長岡は2019年ドラフト5位でヤクルト入り。プロ3年目の22年に球団最年少でゴールデングラブ賞に輝き、昨季は全143試合に出場してセ・リーグの最多安打とベストナインを獲得。だが、今季は試合中の負傷もあって67試合の出場にとどまり、それに伴って安打数も前年の163安打から60安打へ激減と不本意なシーズンを送った。