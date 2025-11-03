田淵智也、40歳記念ソロカバーアルバムレコーディングミュージシャン発表！

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

田淵智也が12月3日にリリースする生誕40周年記念ソロカバーアルバム『田淵智也』の参加ミュージシャンが発表された。

throwcurve、a flood of circle、パスピエ、ヒトリエ、多次元制御機構よだかはなんと本家バンドが今回のために再レコーディング。また、赤い公園の「KOIKI」には、同バンドと関わりのある小出祐介 (Base Ball Bear)が参加。DIALOGUE＋の「デネブとスピカ」では堀江晶太が歌唱キーに併せて全ての楽器を再演奏し、クロスボーカルとして歌唱参加するなど、今回限りのセッションが満載。そしてUNISON SQUARE GARDEN斎藤宏介が「シュガーソングとビターステップ」のギターを再録、本家の田淵のパートのコーラスに参加している。

鈴木浩之 (THE KEBABS)、ヒトリエ、throwcurve、a flood of circle、パスピエ、小出祐介 (Base Ball Bear)、堀江晶太、林直大 (多次元制御機構よだか)、斎藤宏介 (UNISON SQUARE GARDEN)といった豪華なミュージシャンが、田淵の生誕40周年をお祝いするカバーアルバムを彩った。

更に、アルバム発売を記念した田淵智也サイン会も各地で実施決定。CD（初回プレス分）封入のシリアルコードで応募できる予定だ。詳細は後日発表となるのでお楽しみに。

●リリース情報田淵智也ソロカバーアルバム『田淵智也』2025年12月3日発売

【初回生産限定盤（CD+BD+グッズ）】



品番：TFCC-81165〜81166

価格：￥7,700（税込）

【通常盤（CD）】



品番：TFCC-81167

価格：￥3,300（税込）

予約はこちら

https://tf.lnk.to/tabuchitomoya_cover

＜収録曲＞

01. いかすぜOK / ザ・ハイロウズ

Guitar : シノダ, Drums : 鈴木浩之, Bass : 田淵智也

02. バビロン 天使の詩 / the pillows

Guitar : シノダ, Drums : 鈴木浩之, Bass : 田淵智也

03. 僕らについてすべて / throwcurve

Guitar & Chorus : ナカムラリョウ, Guitar : 関山シンイチロウ, Bass : スガタダイ, Drums : コヤマリュウ

04. 風にふかれて / クリープハイプ

Guitar : シノダ, Drums : 鈴木浩之, Bass : 田淵智也

05. Dancing Zombiez / a flood of circle

Guitar & Chorus : 佐々木亮介, Guitar : アオキテツ, Bass : HISAYO, Drums : 渡邊一丘

06. 四月のカーテン / パスピエ

Co-Rap : 大胡田なつき, Keyboards : 成田ハネダ, Guitar : 三澤勝洸, Bass : 露崎義邦, Drums : 佐藤謙介

07. センスレス・ワンダー / ヒトリエ

Guitar & Chorus : シノダ, Ba : イガラシ, Drums & Chorus : ゆーまお

08. KOIKI / 赤い公園

Guitar : 小出祐介 (Base Ball Bear), Keyboards : 成田ハネダ, Bass : 露崎義邦, Drums : 鈴木浩之

09. デネブとスピカ / DIALOGUE＋

Re-Arrange & Guitar & Bass & Co-Vocal : 堀江晶太 Drums : ゆーまお

10. 或星 / 多次元制御機構よだか

Guitar : 林直大, Drums : 鈴木浩之, Bass : 田淵智也

11. シュガーソングとビターステップ / UNISON SQUARE GARDEN

Original Drums : 鈴木貴雄, Re-Rec Guitar & Chorus : 斎藤宏介, Bass : 平田卓巳, Keyboards : 佐藤 鯨

＜初回生産限定盤収録内容＞

田淵智也Recording Documentary Blu-ray

田淵智也アクリルキーホルダー（イラスト：ヤスダスズヒト）

田淵智也撮り下ろし両面大判ポスター

ショップ別特典

対象商品を下記ショップにて購入すると、各ショップのオリジナル特典を先着でプレゼントいたします。

特典は、なくなり次第終了となりますのでご了承ください。

Amazon.co.jp:メガジャケ

セブンネットショッピング：シューレース

楽天ブックス：クリアポーチ

TOWER RECORDS/TOWER RECORDS ONLINE：証明写真風ステッカー

HMV（HMV&BOOKS online含む、一部店舗除く）: A5クリアファイル

TOY’S STORE：ステッカーシート

