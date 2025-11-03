北村匠海、憧れの大泉洋に誕生日祝福され歓喜「ちょっとだけエスパー」キャストが特製ケーキでお祝い
【モデルプレス＝2025/11/03】俳優の大泉洋が主演を務めるテレビ朝日系ドラマ「ちょっとだけエスパー」（毎週火曜よる9時〜）。同ドラマに出演している俳優の北村匠海が11月3日に誕生日を迎えることから、撮影現場にて北村へ特製バースデーケーキが贈られた。
【写真】北村匠海「ちょっとだけエスパー」初回での出演シーン
11月3日は、文太らに接近する謎の大学生・市松を演じる北村の28歳の誕生日。ということで、撮影中のロケ現場で大泉、レンチン系エスパー・円寂役の高畑淳子、アニマルお願い系エスパー・半蔵役の宇野祥平が祝福した。スタッフの「北村匠海さん、28歳のお誕生日です！」という掛け声をきっかけに、ハッピーバースデーの合唱が。憧れの存在でもある大泉から特製バースデーケーキで祝福を受けた北村は喜びの表情で「28歳は謙虚に頑張ります！」と語った。さらに、最近釣り道具を集めているという北村にフィッシングベストのプレゼントが贈られると歓喜。今後本格始動する市松がどう物語に絡んでくるのか。
4日放送の第3話で文太らが挑むのは【爆発で人が死ぬのを止める】という、いつになく物騒なミッション。しかもその場所は、お祭りでにぎわう神社。そのうえタイムリミットまで時間がない。大急ぎで神社に向かった文太たちは、ちょっとだけの力を駆使して、街の人々を救うことができるのか。さらに文太は、高校生の息子がいるという桜介をはじめ、レンチン系エスパー・円寂、アニマルお願い系エスパー・半蔵ら仲間たちが抱える秘密を知ることになり…。危険なミッションや仲間たちの過去と、見応えのある展開が待ち受ける第3話には、お待ちかねの市松も登場。どんな展開が待ち受けるのか。
本作は、主演・大泉✕脚本・野木亜紀子氏という最強タッグで世界に贈るジャパニーズ・ヒーロードラマ。会社をクビになり、人生詰んだどん底サラリーマンが再就職した会社で“ちょっとだけ”エスパーになり、仲間たちと世界を救う？さらに、“人を愛してはいけない”という不条理で不可解なルールまで課されたうえに、見知らぬ女性と夫婦として生活しなければならない、という“ちょっと不思議なSFラブロマンス”となっている。（modelpress編集部）
◆北村匠海、大泉洋に誕生日祝福され歓喜
◆大泉洋主演「ちょっとだけエスパー」
