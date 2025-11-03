11月17日放送「CDTV」出演者＆歌唱曲発表 キンプリ・NiziU・KiiiKiiiら
【モデルプレス＝2025/11/03】TBSでは、11月17日よる7時から「CDTVライブ！ライブ！」を生放送で。このたび、番組を彩る豪華出演アーティスト第1弾と歌唱曲ラインアップが発表された。
【写真】永瀬廉、韓国俳優とのプライベートショット
King ＆ Princeは映画をコンセプトにした最新アルバム「STARRING」のリード曲になっている最新曲「Theater」、緑黄色社会は、自らの選択を“答え”として生きていく、そんな人間の性を描いた話題のドラマ主題歌「My Answer」をそれぞれフルサイズでテレビ初披露する。
乃木坂46は今年2月にお披露目となった6期生の瀬戸口心月と矢田萌華がWセンターを務める「ビリヤニ」、NiziUはSNSが日常に溶け込んだ現代ならではの恋愛模様を描いた新曲「（ハートマーク）Emotion」をそれぞれフルサイズでパフォーマンスする。
2月にデビューした新星5人組ガールズグループKiiiKiii（キキ）が番組に初登場。彼女たちの堂々とした魅力が詰まったデビュー曲「I DO ME」をフルサイズでお届けする。
KiiiKiii「I DO ME」
King ＆ Prince「Theater」
NiziU「（ハートマーク）Emotion」
乃木坂46「ビリヤニ」
緑黄色社会「My Answer」
◆11月17日放送「CDTV」ラインナップ解禁
◆出演アーティスト・楽曲一覧（※アーティスト名50音順）
