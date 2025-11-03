大相撲九州場所（１１月９日初日・福岡国際センター）に向けた時津風一門の連合稽古が３日、福岡・志免町の時津風部屋宿舎で行われた。

幕内・大栄翔（追手風）は関取衆による申し合い稽古で、１３番取って７勝６敗。場所前は部屋の幕下以下と稽古を重ねてきたといい、この日が初めて関取衆と相撲を取る稽古となった。「今日もいい稽古ができた。いい相撲も何番かあったので、それは良かったなと思う」と振り返った。

７月の名古屋場所を「右腓腹筋断裂」で全休し、復帰した先場所は万全でない中で７勝８敗。けがの具合については「治療もしっかりやって、だいぶ良くなってきている。再発しないようにしっかりケアをするように。あとは怖がらずにやるだけ」と話した。

１０月中旬のロンドン公演の疲れは「そこまでは感じていない」と語ったが、「時差ぼけはあるような気がする。その代わりに早起きになって、１時間早く起きれるようになった。今はヨーロッパ仕様です」と笑顔で話した。

１年の納めの九州場所に向けては「納めの場所なので、しっかり自分の相撲を取ること。いい成績を収めたい気持ちはある」と意気込んだ。