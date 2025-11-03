◆東日本実業団対抗駅伝（３日、埼玉・熊谷スポーツ文化公園陸上競技場及び公園内特設周回コース＝７区間７４・６キロ）

東日本実業団駅伝で、国学院大卒のルーキー、ロジスティードの平林清澄が７区で実業団駅伝デビューを果たし、チーム初優勝のゴールテープを切った。

３区で四釜峻佑が先頭と４１秒差を逆転して首位に立つと、その座を譲らずタスキは平林のもとへ。「まさか実業団駅伝デビュー戦が５０秒差の先頭の中でのレースになると想像していなかった。おどろいたと同時にワクワクした気持ちもあった」と心境を明かした。

差もあったことで「しっかりゴールテープを切ることを最優先した」と区間賞には色気を見せず、安全運転に徹した。

大学駅伝で戦い合った同学年の青学大卒の太田蒼生（ＧＭＯインターネットグループ）、駒大卒・篠原倖太朗（富士通）、創価大卒の吉田響（サンベルクス）、中央学院大卒の吉田礼志（ホンダ）らはエース区間の最長３区を走った。「個人としては３区を走りたかった。走らなければいけなかった」と話し、「太田、吉田、篠原がエース区間を担っていることを考えると、自分もニューイヤー駅伝ではしっかりとそこを担いたい」と意気込んだ。

ただ、チームの３区を走った四釜峻佑は区間賞を獲得した高い壁。それでも「今日の感じだと四釜さんには僕が絶好調でも勝てない。勝てるように練習を積みたい」と言葉に力をこめた。