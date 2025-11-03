テレビ朝日系で毎週火曜21時より放送中の大泉洋主演ドラマ『ちょっとだけエスパー』の撮影現場にて、北村匠海のバースデーサプライズが行われた。

『アンナチュラル』（2018年／TBS系）、『MIU404』（2020年／TBS系）、『海に眠るダイヤモンド』（2024年／TBS系）などの野木亜紀子が脚本を手がける本作は、会社をクビになり、人生詰んだサラリーマンが“ちょっとだけエスパー”になって世界を救う、完全オリジナルのSFラブロマンス。テレビ朝日の連続ドラマ初主演となる大泉が、会社をクビになり、家族も、貯金も、何もかもを失った“どん底サラリーマン”の主人公・文太を演じるほか、宮粼あおい、ディーン・フジオカ、高畑淳子、宇野祥平、岡田将生らが出演している。

11月3日は、文太（大泉洋）らに接近する謎の大学生・市松を演じる北村の28歳の誕生日。撮影中のロケ現場で、文太役の大泉、レンチン系エスパー・円寂役の高畑、アニマルお願い系エスパー・半蔵役の宇野が祝福した。

スタッフの「北村匠海さん、28歳のお誕生日です！」という掛け声をきっかけに、ハッピーバースデーの大合唱。憧れの存在でもある大泉から特製バースデーケーキで祝ってもらった北村は喜びの表情で「28歳は謙虚に頑張ります！」とコメント。さらに最近釣り道具を集めているという北村にフィッシングベストのプレゼントが贈られると大喜びした。

11月4日放送の第3話で文太らが挑むのは、「爆発で人が死ぬのを止める」という、いつになく物騒なミッション。しかもその場所は、お祭りでにぎわう神社。そのうえタイムリミットまで時間がないという。大急ぎで神社に向かった文太たちは、ちょっとだけの力を駆使して、街の人々を救うことができるのか。さらに文太は、高校生の息子がいるという桜介（ディーン・フジオカ）をはじめ、レンチン系エスパー・円寂（高畑淳子）、アニマルお願い系エスパー・半蔵（宇野祥平）ら仲間たちが抱える秘密を知ることになり……。危険なミッションや仲間たちの過去などの展開が待ち受ける第3話には、北村演じる市松も登場する。

（文＝リアルサウンド編集部）