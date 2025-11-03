UNFAIR RULEが、配信EP『ひびのかけら』を11月5日にリリース。あわせて、リード楽曲「誰かの彼女になっても」のMVが同日21時にYouTubeでプレミア公開される。

（関連：UNFAIR RULE「ここまで連れてきてくれてありがとう」 ツアーファイナルで約束した“誰も置いていかない”未来）

同楽曲は、10月8日のスタジオライブ生配信でもサプライズで初披露されたもの。“最初から私にしておけばよかったのに”という山本珠羽（Gt/Vo）の歌詞が表すように、恋愛における未練や不安、後悔などを感じさせない芯のある力強い女性像を垣間見ることができる。UNFAIR RULEの真骨頂であるギターロックサウンドと、キャッチーで力強いメロディが映える1曲に仕上がっている。

また、MVは「内緒」や「君にさよならを言わない」などの監督も務めた渡辺達也が制作し、これまでとは一味違う映像となっている。なおMV公開後にはInstagram Liveを配信予定だ。

さらにEPリリースを記念し、10月8日の『UNFAIR RULE「ひびのかけら」リリース記念スタジオライブ』の模様を11月4日24時まで特別公開する。

（文＝リアルサウンド編集部）