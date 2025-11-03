40・50代に似合う“ベージュ & ブラウン”！【ユニクロ】秋冬の1軍♡「こなれトップス」
やわらかなベージュと、今季注目のブラウン。どちらも秋冬コーデを大人っぽく見せてくれそうな頼れるカラーです。【ユニクロ】からも、この2色を取り入れたトップスが豊富に登場中。今回は、秋冬のデイリーコーデに取り入れやすそうなトップスをピックアップしました。どれも着回しやすくて上品見えが叶いそうなものばかりなので、気になる人はぜひチェックしてみて。
着回し力が魅力のベージュセーター
【ユニクロ】「メリノリブタートルネックセーター」\2,990（税込）
ほどよくフィットするシルエットが上半身をすっきりと見せてくれそうなリブタートル。ワイドパンツなど、ボリュームのあるボトムスともバランスよく合わせられそうです。一枚で着るのはもちろん、寒くなったらインナーとしても活躍。温かみのあるベージュは幅広いカラーに馴染み、主役にも脇役にもなってくれそうです。
モックネックでこなれ見えセーター
【ユニクロ】「スフレヤーンモックネックセーター」\3,990（税込）
ゆとりのあるシルエットで、リラックス感のある着こなしが楽しめそうなスフレヤーンセーター。公式サイトによると「ほどよい高さのモックネックにアップデート」されたとのことで、首元が詰まりすぎず、ちょうど良いバランスに。見た目にもやわらかな雰囲気のベージュセーターで、やさしげなコーディネートを楽しめそうです。
上品に決まるブラウンポロカーデ
【ユニクロ】「メリノブレンドリブポロカーディガン」\3,990（税込）
濃いめのブラウンが上品な印象のリブポロカーディガン。ポロシャツのように一枚で着るのはもちろん、ボタンを開けて羽織りとしても活躍してくれそう。縦のラインを強調してくれそうなリブ編みで、すっきりとした印象に。やや細めのシルエットなので、ゆとりを持って着たい人はワンサイズ上げるのもおすすめ。シンプルすぎず、ほどよくきちんと感のあるデザインで、カジュアルにもきれいめにも合わせやすそうです。
アクセも映えそうなスキッパーデザイン
【ユニクロ】「ウォッシャブルニットリブポロセーター」\2,990（税込）
首元のスキッパーデザインが特徴のブラウンセーター。ほどよく開いた襟元はアクセサリーとも好相性の予感です。濃すぎず淡すぎない絶妙なブラウンカラーで、全体をやわらかく見せてくれそう。きれい見えするのでオンオフ問わず頼りやすいうえ、ニットながら名前のとおり自宅の洗濯機で洗えるので、秋冬も手に取りやすい存在になってくれそう。
※すべての商品情報・画像はユニクロ出典です。
※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。
writer：Natsumi.N