赤影（佐藤大樹）、青影（木村慧人）・白影（加藤諒）が息の合ったバトルを披露！『仮面の忍者 赤影』第3話あらすじ公開

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

佐藤大樹（EXILE／FANTASTICS）主演ドラマ『仮面の忍者 赤影』が11月9日にテレビ朝日で放送される第3話のあらすじ、そして第2話の場面写真が公開された。

■第2話では赤影と青影通じ合う2人が描かれる！

11月2日に放送された第2話では、蟇法師（本山力）が操る怪獣・千年蟇（せんねんがま）を赤影（佐藤大樹）が倒すと、巨大な姿から縮んで小さくなり、まさかの一面が明らかに。健気で可愛い姿になっていて…？

そして千年蟇を斬ろうとした赤影を織田信長（EXILE TAKAHIRO）が制止。《魔王》と呼ばれ恐れられた信長の意外な一面と、秘めたる想いが胸に迫る。

また赤影は、信長の重臣・滝川一益（忍成修吾）らが見守る中、織田家の忍を選抜する試験に参加することに。集まった若者たちの中には、山賊に追われていた盗人の青影（木村慧人）の姿が。他の参加者寄せ付けない赤影と青影の忍としての実力がこれでもかと発揮されただけではなく、青影がおなじみの「だいじょーぶ♪」を赤影に指南！ 通じ合う2人が描かれる。さらに、青影のルーツが明らかになると、寡黙な赤影がハイテンションになるレアな姿が。二人が今後、《良きバディ》になることが予想できる軽妙なやりとりがほほ笑ましく描かれた。

一方で、《金目教》が新たな一手を画策。ついに山本千尋が演じる・闇姫の姿が美しくも妖しく映し出されて――。

そんな中、トラップを仕掛けられた赤影たち受験者は縄で縛られてしまう。一益が「この中に不届き者が混じっている」と言い放つと、赤影がまさかの行動に…!?

■第3話でついに《三影》がそろい踏み！

第3話では、なんと、試験に混じる不届き者は自分だと赤影が名乗り出てる。これは、実際の不届き者である青影をかばう意思の表れだったが、なんと受験者の中に《金目教》の傀儡甚内（細田龍之介）が紛れ込んでいた。赤影vs傀儡甚内の息つく暇を与えない攻防が見もの。

そんな時、青影や一益の身に長い黒髪が巻き付いてきて、いつのまにか現れた闇姫（山本千尋）による強力な忍法で、一同は大ピンチに。しかし、赤影はさすがの実力で闇姫に迫るが…彼女に刀を振り下ろすことができない。

そんな赤影たちの窮地を救ったのが、大凧に乗り加勢にやってきた白影（加藤諒）。ついに《三影》がそろい踏み。信長は3人に命を下し物語は一気に加速していく。

■第3話あらすじ

織田信長（EXILE TAKAHIRO）に仕える忍を決める試験に混じる不届き者は自分だと名乗り出た赤影（佐藤大樹）。実際の不届き者である青影（木村慧人）をかばうつもりだったが、彼は試験に参加する佐治新太郎（大八木凱斗）が、顔を盗んだ《金目教》の傀儡甚内（細田龍之介）だと察知する。

対峙する赤影と傀儡甚内。そんなとき、青影や滝川一益（忍成修吾）の身に長い黒髪が巻き付いて…。闇姫（山本千尋）による忍法で窮地に追い込まれる一同だが、赤影は互角に対抗する。しかし刀を闇姫に振り下ろすことができず――!? 赤影が窮地に陥ったまさにそのとき、大凧に乗った白影（加藤諒）が加勢に現れる。

白影のおかげでピンチを脱した赤影と青影は、息ピッタリの動きで黒髪を断ち斬り、闇姫との戦いに挑む――！

■番組情報

テレビ朝日『仮面の忍者 赤影』第3話

11/09（日）24:10～24:40 ※一部地域を除く

出演：佐藤大樹（EXILE / FANTASTICS） 木村慧人（FANTASTICS） 加藤諒 山本千尋／柄本時生 笠原秀幸 忍成修／EXILE TAKAHIRO 他

原作：横山光輝（「仮面の忍者 赤影」）

脚本：渡辺雄介

総監督：三池崇史

ゼネラルプロデューサー：横地郁英（テレビ朝日）

協力プロデューサー：服部宣之（テレビ朝日）

プロデューサー：大内萌（テレビ朝日）、秋山貴人（テレビ朝日）、栗生一馬（東映）、石崎宏哉（東映 / 「崎」は、たつさきが正式表記）、瀧島南美（東映）、坂美佐子（OLM）

制作プロダクション：東映京都撮影所、OLM

制作：テレビ朝日 東映

■関連リンク

『仮面の忍者 赤影』番組サイト

https://www.tv-asahi.co.jp/akakage/

■【画像】『仮面の忍者 赤影』第2話場面写真