星野源、ニューアルバム『Gen』より「Memories (feat. UMI, Camilo)」MV公開

星野源のニューアルバム『Gen』に収録されている「Memories (feat. UMI, Camilo)」のMVがYouTubeにて公開された。

■「Memories (feat. UMI, Camilo)」は海外のシンガーソングライター・UMIとCamiloをフィーチャーした1曲

星野がプロデュースする本楽曲は、星野の友人であるアメリカのシンガーソングライター・UMIと、コロンビア出身のシンガーソングライター・Camiloをフィーチャーした1曲。3人による日本語・英語・スペイン語の3ヶ国語のリリックとヴォーカルが、星野が作曲・編曲・プロデュースを手がけたトラックの上で心地よく重なり合う、アルバム『Gen』の中でも屈指のグルーヴィーでスムーズな楽曲。

MVは、来日したUMI・Camiloとともに都内近郊にて撮影。もんじゃ焼き屋、カフェ、河川敷などでリラックスした雰囲気の中、自然体で語り合い、時間を共にする様子が映し出されている。撮影現場では、楽器を前にした3人が即興でセッションを始めるシーンもあった。MV全編で、星野、UMI、Camiloによる言葉や国境を超えた音楽によるコミュニケーションが、そのまま映像で記録されている。監督は、映像作家の浜井場寛也（GROUPN）が務めた。

アルバム『Gen』からは、9月に韓国のラッパー・Lee Youngjiをフィーチャーした「2 (feat. Lee Youngji)」のMVが公開されたことが記憶に新しいが、今回「Memories (feat. UMI, Camilo)」のMVも世に出たことで、アルバム『Gen』の世界観はさらに広がりを見せている。

10月には追加公演をもってツアー『Gen Hoshino presents MAD HOPE』を完走したばかりの星野源。11月14日には、主題歌「いきどまり」を提供した映画『平場の月』の公開も控えている。星野源の次なる展開を楽しみに待ちたい。

