Photo: Raymond Wong / Gizmodo US｜M1からM5のMacBookProに機種替えするかどうかは用途次第かな…

青のVのティザー映像で「青の新色くるか？」なんて期待もありましたが。

レビューで使ったのは毎度おなじみのスペースブラック（黒）です。

今年のM5搭載MacBook Proはスルーで、来年の大変身モデル待とうぜ〜って声もある2025年秋。経済状況は不透明で、Apple（アップル）製造拠点の国々にトランプの大型関税が重くのしかかってます。

一寸先は闇。少しでも最新モデルを手元に置いて落ち着きたいところですが、新発売のM5搭載14インチMacBook Proがその期待に応えるかどうかはこれまた不透明でありまして、M5でパワーアップしたものの違いはわずか。言われないと気づかないレベルに近いんですよね。

M5搭載MacBook Pro（14インチ） これは何？：Apple最強のノートPC。 これでデザインが新しかったら言うことなし。 価格：24万8800円（税込）から 好きなところ：手堅いデザイン、価格に見合う処理性能、GPU性能が向上、レイトレーシングが改善、光沢抑制のナノ加工（オプション） 好きじゃないところ：Thunderbolt 5／Wi-Fi 7に対応していない、高負荷時のサーマルスロットリングル発動（発熱予防の性能抑制）、ファンが結構鳴る、ノッチ邪魔

しかもデザインは5年前から変わっていません。去年の「がっかりポイント」が、そのまま今年の「がっかり」に持ち越しです。

どれを選んだらいいの？

14インチはM5搭載MacBook Proの小さいほう。携帯性はよくて、なんにでもスッポリ入ります。

米国価格はトランプ関税の影響も最小限。昨年M4モデルの最安1,600ドル（日本価格は24万8800円）に据え置きです。この価格で手に入るのはRAM16GB、SSDストレージ512GB。24GBにすれば200ドル増、ストレージ1TBにすればこれまた200ドル増えるけど、写真編集と文字入力や軽いゲームに使う程度なら最小構成で充分かと。macOS 26だと、例のガラスみたいな半透明の新UI「Liquid Glass（リキッドグラス）」もiPhoneで見たときよりキレイに映えます。

もっと容量が欲しいならM4 ProやM4 Max搭載ノートもあるし、M4 Pro搭載デスクトップのMac mini買っちゃうのも手（Appleのもっとパワフルなチップが最安で手に入る）。

でもまあ、動画編集や3Dモデリング、ゲームといった負荷の高いタスクで新品Macの購入を考えている人は、来年モデルまで待つべき（待てる）かどうかが判断の分かれ目ですね。特に「OLEDディスプレイのまったく新しいMacBook Proが来年出るよ〜」とか言われると、いったん伸びた手が引っ込んでしまうでしょう。M6のほうが処理パワー高いだろうし。まあ、価格もそれなりに上がるだろうけど。

それ抜きで見れば、今年のM5搭載MacBook Pro、すばらしいマシンです。デザインは使い古された感がある。それだけが残念。

最新のThunderbolt 5、Wi-Fi 7には対応していない

パッと見、過去のMBPと区別できない Photo: Raymond Wong / Gizmodo US

新しいMacBook Pro（MBP）も見た目は去年のM4搭載MBPと一緒です。つまりM3搭載MBPと一緒で、その前のM2搭載MBPとも一緒。さらに言えば、M1 Pro/Max搭載MBPのときから変わっていません。

中身は進化していて「修理しやすくなった」（iFix）のもそのひとつ。

あとAppleが大々的にPRしているのが、SSDの違いですね。読み込み速度も書き込み速度もアップしました。ベンチ結果は、Blackmagicのディスクスピードテストで書き込み速度6,500MB/s超、読み込み速度6,150MB/s前後。これはM4搭載モデルの2倍以上の速度に相当し、競合PCのSSDと比べても余裕でM5搭載MacBook Proをプロ仕様のカテゴリに押し上げる数値です。M2搭載13インチMacBook Proの遅いSSDと比べたら、隔世の感があります。

これだけ高速なら、RAWファイルを外付けストレージ（SSDやメモリーカード）から取り込む作業もスピードアップが期待できそう。

Photo: Raymond Wong / Gizmodo US

M5搭載MacBook Proはポート類も豊富に揃っています。HDMIはもちろん、SDカード用スロットもあるし、ヘッドフォンジャック、最大140W対応のMagSafe 3のポートもあって、USB-Cポ―トは96Wまでの急速充電器に接続可能。

Photo: Raymond Wong / Gizmodo US

ひとつ謎なのは、もう何年も前からThunderbolt 5が出ているのにThunderbolt 4規格のUSB-Cのポートなことですね。それを言うなら、Wi-Fi 7じゃなくて敢えてWi-Fi 6Eにとどまっているのも謎。残留組への配慮なのはわかるけど、データ転送速度の最大化を求める人のニーズには応えられないノート、ということになっちゃいます。

今年もタッチはなし。キーボとタッチパネルで操作する感じですね。

14インチのミニLED（Apple語で「Liquid Retina XDR」）の画面はあいかわらずノッチがついてて、上部に透明なメニューバーがあって、12MPのセンターステージカメラを取り囲むようにノッチが存在感を発揮しています。

あいかわらずといえば、今年もMBPならではの6スピーカーサウンドシステム×空間オーディオDolby Atmosなので、パートナーと寝ながら映画を観るときなんかも音は◎。こういうところは変わっていなくて大正解だね。

MacBook Proの画面はずっと文句ないクオリティなわけですが、それでも自社製M4／M5搭載iPad ProのOLEDには敵いません。レビュー機の画面は「光沢と反射を抑える」（Apple）ナノ素材の加工が施されたものなのですが、確かに直射日光で画面が読めなくなることはなかったけど、そのぶん再現度と明るさが損なわれるように感じました。せっかく150ドル余分に払ってコーティングしても、加工を施さない画面ほどはっきりクッキリ見えないんです。野外で働く人や全面ガラス張りの窓際で四六時中働く人でもない限り、加工は不要かも。

MacのAIに多くは期待しないほうがいい

M5の肝はAIアクセラレータ「Neural Accelerator」の実装だが、いまだに上質なAI画像生成はムリ Photo: Raymond Wong / Gizmodo US

インテルを見限る人たちを、Mシリーズに吸い上げることに注力してきたApple。M1チップ登場から5年。そろそろアプグレ検討の時期に差し掛かってます。今年のMacBookは確かに5年落ちのものとは比べるべくもないわけですが、本当に欲しいMacBookなのか、単に予算内だから買うMacBookなのか、胸に手を当てて考えてみないと。

M5はM4より処理性能は上。自前のテストでもそれは明白なのだけど、どれだけの性能差かは明白にはわかりません。M5では、発熱抑制のサーマルスロットリングが自動で発動して処理性能に制限がかかってしまうので…。処理パワーが上がれば熱が出るのは自然なのですが、新型では単にM5の処理に冷却がついていけないのです。

Geekbench 6のテストでは、M4搭載MacBook ProよりM5搭載MacBook Proのほうがシングルコアで400点高く、マルチコアで約2,000点高い得点をマークしました。 Cinebench 2024のベンチでもシングルコアで初めて200点の壁を突破（自分がこれまでテストしたチップでは初めてです）したんですけど、マルチコアではそこまで大きな違いは出なくて、限界まで押し上げるとサーマルスロットルが邪魔しちゃうように感じました。

iPadやiPhoneに比べるとmacOS 26の違いは地味だけど、新Gamesアプリなどのサプライズもある Photo: Raymond Wong / Gizmodo US

M5チップでAppleが一番力を入れたのは、グラフィックの処理性能です。特に各GPU内部のニューラルエンジン。これさえあればAIまわりのタスクはバッチリ！のはずなのですが、肝心の中身が伴っていません。Siri改革の話もなければ、例のApple Intelligenceも新しい進展があるって話はとんと聞かないし。

音声でAIエージェントに雑用を言いつける機能もMacは遅れに遅れてて、とりあえず他社のクラウド要らずのAIアプリ「DaVinci Resolve」や、AI画像生成アプリ「Draw Things」を紹介してたりします。後者を使ってみたけど画像生成で1分以上かかる…。選ぶAIモデルのサイズによってはそれ以上時間がかかる場合もあります。

いちおうM4搭載版に比べ、M5搭載MacBook ProのGPU処理性能は2倍に高まってる（GeekbenchのAI性能のベンチ結果）んですが、ネコのAI生成画像を前の半分の時間で処理できることぐらいしか見せ場がないのが現実です。

「Macでゲーム」はアリ？なし？

『Cyberpunk 2077』の動作環境はMシリーズのノートでも驚くほどいい Photo: Raymond Wong / Gizmodo US

M5のグラフィックス性能が高いことは事実だし、特筆に値するレベルなんですけどね。

3DMarkのベンチマークでは全分野M4に圧勝で、Steel Nomad Lightでも平均約39FPSをマークし、31FPSのM4に1,100点近い差をつけてます。何より驚いたのはレイトレーシング（光の屈折、反射、影を生成するレンダリング。GPU食い）のテスト結果で、M5にレイトレーシング用エンジンが新たに装備されたことで、ゲーム内の光の振る舞いがもっとリアルに再現されるんですね。3DMarkのSolar Bayのベンチでは、M5はM4搭載MacBook Proに2倍近い差をつけていました。

現実のゲームでどうかも気になるところですよね。これは手っ取り早く『Cyberpunk 2077』（5年前からあるゲームだけど、レイトレーシングの光の演出が傑出している）で試してみました。グラフィックスの設定を「For this Mac」にすると、解像度が落ちて30FPSの目標値に強制的になるんですが、1,800×1,125にして「Ray Tracing Low」を選ぶとAppleのアップスケーリング技術「MetalFX」の効果で37FPSくらいに上がります。M4搭載MacBook Proは、同じ設定でもせいぜい30FPSに届かないレベルだったので、性能は遥かに上なことがわかります。

ただ、もっと高い設定にするとFPSにブレーキがかかって、解像度を最大の3,024×1,890にすると、M5搭載MacBook Proはたちどころにプレイ可能なフレームレートを割り込んでしまうんです。アップスケーリングの効果も虚しく。レイトレーシング系のゲームなら30FPSまでいくかもですが。弱点であることには変わりありません。

前面カメラはステージセンターカメラ。読んで字のごとく、人物が常に枠の真ん中にくる Photo: Raymond Wong / Gizmodo US

そもそも、Mac対応のレイトレーシングのゲームってそう数が揃ってないし。Appleの話では『Control』（これも6年前からあるゲーム。レイトレーシング効果あり）のM5搭載Mac／iPad／Vision Pro対応版が、来年出るそうですけどね。ちなみに、その他のゲームでもGPU性能は確実に高まっていて、『Resident Evil 4』 では解像度を最大にして45〜55FPS（M4では40FPS前後）出たし、『Sniper Elite 4』みたいなゲームでは高設定で60FPS超でした。AppleのMac対応ゲーム増強（遅々として進んでない）の今後に期待、ですね。

BlenderのテストでBMWのクルマのレンダリング所要時間を比べてみたら、M5のCPUで2分22秒、GPUで約14秒。M4搭載MacBook Proを同じmacOS 26にアプデして計測したら、GPUで22秒かかったので、M5のほうがやはり時短になってます。レイトレーシングの光が入るシーンになると俄然、M5は高速です。なので使う用途によっては安価に大きなブレイクスルーを実感できるMBPと言えそうです。こうなると、次期MBPに搭載となるM5 Pro／M5 Maxのほうの動向も気になっちゃいますよね。

Pro／Maxといえば去年のM4 Pro／M4 Max搭載モデルはファン2台でしたけど、今年のM5搭載モデルはファンが1台だけなので、テストではファン、回りまくってました。パワフルなチップにはファン2台のほうが向いてますよね。そのぶんバッテリーも減るけど。

バッテリーは（ほぼ）1日もつ

キーの汚れが目立つのもあいかわらず Photo: Raymond Wong / Gizmodo US

気になるバッテリー持ちについては、公称「丸1日」とのことですが、数値を盛るのはWindowsよりMacのお家芸。M4搭載版のときは、動画再生テストで「24時間持つ」と発表されたのに7〜8時間しか持ちませんでした。ああいう過剰申告は、M5搭載版にも見られます。

ベーシックなWeb閲覧タスクをしながら、Chromeのウィンドウを何個か開いてSlackする程度なら終業時間まで楽勝で持って、帰宅後、残ったバッテリーでYouTube見たりできますが、バッテリーが減るのはAIでGPU使いまくるときです。 こっちは15分で20%も減っちゃって。『Cyberpunk 2077』やってるときも同じくらいのペースでみるみる減って、数か月落ちのM4搭載モデルよりファンの音がしました。離発着のプロペラ機みたいな轟音が出るゲーミングノート…ほどじゃないにしても、僕のノートPCの騒音に慣れてるはずの同僚が変な目線を送ってくる程度にはうるさかったです。

これとかは、さすがに5年前のデザインに限界を感じた瞬間ですね。M5搭載MacBook Pro。最安構成なら今買えるベストバリューではあります（来年出るM5搭載MacBook Airが最安1,000ドルで出たら、それに太刀打ちできるかどうかは疑問だけど、AirはAirでファン入れる厚みがないから、ファンレスとなるとサーマルスロットリング問題ますます目立つだろうし）。

「mini LEDでいい」「SDカードスロット外せない」という人はコレ一択です。

「次の大型アプグレまで砂嚙みながら待つ（待てる）」って人には1年待て、で。