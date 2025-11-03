反抗期の息子に無視され続け「もう限界」実母に相談するも、「あっはっは（笑）」続く『まさかの告白』に涙

返事もなく、目も合わせてくれない反抗期の息子。悩んだ友人が実家の母に相談したところ、ある言葉をかけられたそうです。今回は筆者の友人から聞いた親子のエピソードをご紹介します。

忘れていた過去。母の言葉に涙……。

息子の反抗期が終わるにはまだ時間がかかると思います。けれど、言葉にしないだけで息子もきっと葛藤している……。そう思うと、これからも息子のことを見守ろうという気持ちになれました。

【体験者：30代・女性パート主婦、回答時期：2025年9月】

FTNコラムニスト：一瀬あい

元作家志望の専業ライター。小説を志した際に行った女性への取材と執筆活動に魅せられ、現在は女性の人生訓に繋がる記事執筆を専門にする。特に女同士の友情やトラブル、嫁姑問題に関心があり、そのジャンルを中心にFTNでヒアリングと執筆を行う。